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女星米米厄位於貝萊爾「夢想豪宅」4950萬求售

編譯組／綜合報導
起居空間。（Hilton & Hyland）
起居空間。（Hilton & Hyland）

今年1月過世、享壽80歲的女演員米米厄（Yvette Mimieux）位於洛杉磯市貝萊爾（Bel-Air）獨一無二複合式豪宅，日前以4950萬元價格上市。

該物業位於貝萊爾鄉村俱樂部（Bel-Air Country Club）一座豪宅島上的一塊地，座落於Perugia Way上。

享壽80歲、已故女演員米米厄（Yvette Mimieux）位於貝萊爾（Bel-...
享壽80歲、已故女演員米米厄（Yvette Mimieux）位於貝萊爾（Bel-Air）獨一無二複合式豪宅，日前以4950萬元價格上市。（Hilton & Hyland）

貝萊爾鄉村俱樂部高爾夫球場，在擁擠的城市中提供寧靜氣氛，周圍是原始草地取代繁忙的街道和嘈雜的汽車聲。環繞著球場的是一座座豪華物業，在貝萊爾中心創造了一座豪宅林立的「島」。

托斯卡納風格別墅。（Hilton & Hyland）
托斯卡納風格別墅。（Hilton & Hyland）

米米厄與房地產大亨魯比（Howard Ruby）夫婿擁有的物業被稱為II Sogno，義大利語是「夢想」之意，占地1.5畝，包含一座擁有近百年歷史的托斯卡納風格別墅，約1萬600平方呎，和一座峇里島風格小屋，占地約4900平方呎，充滿藝術氣息。

色彩鮮豔的臥房。(Hilton & Hyland）
色彩鮮豔的臥房。(Hilton & Hyland）

峇里島風格庭院。（Hilton & Hyland）
峇里島風格庭院。（Hilton & Hyland）

別墅裡的一切都是正式的，從門廳的手繪天花板到圖書館的彩繪天窗。其他亮點還包括古董石膏牆、石雕壁爐、玻璃天花板、磚酒窖和水晶吊燈下的主臥房與手繪圓頂等。

波西米亞風格小屋則用色大膽，有著大量的美化景觀與天窗，使空間顯得明亮。休息室可俯瞰著綠樹成蔭空間，有著草坪、花園、雕像和兩個游泳池。充滿異國情調的外觀還有手繪牆壁和壁爐等。

用餐區。（Hilton & Hyland）
用餐區。（Hilton & Hyland）

魯比是Oakwood Worldwide創始人。洛杉磯本地人的米米厄，1960年代以「男孩們在哪裡」（Where the Boys Are）等電影聞名。

洛杉磯 義大利 電影

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