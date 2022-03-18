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CoreLogic預測 美國房價增長勢頭將放緩

編譯組／綜合報導
房地產網站「Zillow」預測，進入春季房市，即使在貸款利率上升的環境，房源供需不均，仍將推高房價。(Getty Images)
房地產網站「Zillow」預測，進入春季房市，即使在貸款利率上升的環境，房源供需不均，仍將推高房價。(Getty Images)

2020年時，美國已沒有足夠房屋，滿足千禧世代進入首次購屋高峰期。隨後新冠危機襲來，創紀錄低房貸利率與彈性在家工作政策，允許買家將找房範圍擴充至郊區，吸引更多買家進入已經緊繃且競爭激烈的市場。簡言之，疫情創造了房市的完美風暴。但是，根據房地產數據分析公司「CoreLogic」分析，房價歷史新高已經很快開始放緩。

2020年12月至2021年12月期間，標普CoreLogic Case-Shiller指數(S&P CoreLogic Case-Shiller Index)發現，美國房價上漲18.8%，是自1989年以來、全國平均年增長率4.2%的四倍多。展望未來，CoreLogic表示，預期房價成長接近歷史平均水平，CoreLogic預估，2021年12月至2022年12月期間，房價將上漲3.5%。

不過，目前已見到房價漲幅放緩。2020年8月至2021年8月期間，美國房價攀升創紀錄的20%。但接下來的四個月中，截至12月，房價12個月的增長率已減至18.8%。

CoreLogic首席經濟學家諾瑟夫(Frank Nothaft)在報告中寫道，去年房價上漲所見到的大部分情況，是房屋供需壓力產生完美風暴的結果。隨著進入2022年，新房建設與抵押貸款利率上升等經濟因素正發揮作用，有助緩解部分壓力，並穩步緩和2021年出現的房價迅速上漲。

近來幾周，隨著金融市場對通膨與美聯儲局未來加息的擔憂，以及俄羅斯發動烏克蘭戰爭等因素，抵押貸款利率已上升。利率上升，會給房價增長帶來壓力，因為會導致部分潛在買家對購房卻步。

然而，利率上升導致房價增長放緩，也不代表將有利於購房者。因為過去兩年房價飆升情況，已在一定程度上，因疫情導致低利率而放緩。

不過，並非所有房地產界都贊同CoreLogic房價增長減緩的預測。房地產網站「Zillow」最近再次上調房價預估，指出房價同比增長率將於5月達21.6%峰值，2022年底將達到17.3%。這不是減速，而是加速。為何Zillow預估房市看漲？主因是市場上根本沒有足夠房屋。Zillow認為，進入春季房市，美國房屋庫存水平比疫情前減少42%，即使在貸款利率上升的環境，房源供需不均，仍將推高房價。

CoreLogic分析，去年房價上漲所見到的大部分情況，是房屋供需壓力產生完美風...
CoreLogic分析，去年房價上漲所見到的大部分情況，是房屋供需壓力產生完美風暴的結果。2022年新房建設與抵押貸款利率上升等經濟因素正發揮作用，穩步緩和去年出現的房價迅速上漲。(Getty Images)

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