加州旅館業復甦 灣區客房量增127%

灣區飯店業景氣復甦。圖為2021年在山景城新開「The Ameswell Hotel」、共有255間客房。(The Ameswell Hotel官方臉書)

最新報告顯示，北加灣區旅館 熱潮展開，尤以南灣最為強勁。遭到疫情重創的旅館業，已自新冠病毒導致財務困境與商業損失復甦。「阿特拉斯旅館集團」(Atlas Hospitality Group)報告指出，灣區九縣2021年增加旅館客房數量，是2020年兩倍。旅館開發商2021年在灣區共增加2863間住宿房間，比2020年增加1262間客房總量，增加127%。

先前，由新冠病毒引發經濟不確定性，趕走遊客與旅館客人，導致商務旅遊業務蕭條。不過，根據最新報告顯示，一些跡象表明，整個灣區與加州 旅館業，已從與新冠病毒相關的財務打擊中反彈。

南北加州新旅館開業數量增加趨勢正在進行中。報告指出，加州2021年新設旅館客房數量創下新紀錄、新增1萬2027個房間；新開88家新旅館，則在全國排名第二大州。2021年是加州旅館發展重返高速的一年。

阿特拉斯旅館集團總裁雷恩（Alan Reay）認為，旅館業發展上升趨勢將持續一段時間，現已見到旅館開放與建設的大幅反彈跡象。此景也將於2022年發生，並延續至2023年。儘管建築費用激增，增加一系列商業房地產與住宅項目成本，但對旅館建設的強勁預測儼然出現。他表示，灣區已準備好新旅館項目持續增加，「業界對灣區有濃厚興趣，特別是在聖荷西與聖他克拉拉縣。」

聖縣於2021年增加1150間旅館客房，比2020年增長185%。阿拉米達縣2021年增加946間客房，比前一年增加181%。此外，灣區有四個縣本來於2020年並無新建客房、但2021年增加新客房，包括舊金山增加195間新客房、納帕縣增加187間新客房、蘇拉諾縣增加83間客房、聖馬刁縣增加44間新旅館客房。

灣區2021年開業最大五家新旅館，每間旅館客房數量都超過100間。包括柏克萊「Residence Inn Berkeley」、山景城「The Ameswell Hotel」、山景城「Shashi Hotel」、舊金山「citizenM San Francisco Union Square Hotel」、屋崙「Moxy Oakland Downtown」。