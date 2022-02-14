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會計師協會講座／尤信硯：善用人壽保險信託避稅

記者王珂／洛杉磯報導
尤信硯律師&會計師發表了主題為：「有保險信託後未來的法律、財稅考量」的演講。（記者王珂╱截圖）
尤信硯律師&會計師發表了主題為：「有保險信託後未來的法律、財稅考量」的演講。（記者王珂╱截圖）

在北美華人會計師協會13日舉辦「迎福虎，接稅季2022年新春財稅法律線上系列講座」，尤信硯律師暨會計師發表「有保險信託後未來的法律、財稅考量」演講。他和父母多年來從事保險經紀工作，希望把多年來的信託和保險經驗分享給大家。

尤信硯說，保險、信託的目的是以後家族拿到理賠時，理賠沒有算在第一代父母資產裡面，這是最重要的。小孩子收到人壽保險信託盈利時，可成為免税資產。而在遺產稅、離婚後的保護功能、生意上的保護等，人壽保險信託都有好處，而且遠不止於此。

操作人壽保險信託候，尤信硯說，最重要是保費不是從人壽保險信託裡面去支付人壽保單，如果操作不對，會改變保險的性質。而保險信託有自己的稅務號碼，正確的做法是第一代要把錢放在保險信託，從保險信託裡自己持有的部分去付保費，這樣保費才屬於保險信託。

非美國人和美國人買人壽保險信託的情況大不一樣，最麻煩的情況是一個信託保險裡面，有些錢是從美國來的，有些錢是從非美國來的，取出收益時有些需要30天，有些不需要，會產生很多計算問題，等到國稅局查時，會有很多不必要的問題，所以開始一定要劃分清楚。

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