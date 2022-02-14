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會計師協會講座／施啓祥：兒童抵稅額2021年擴大

記者李雪／洛杉磯報導
會計師施啓祥主講「2021年個人所得稅新法解析」。（視訊會議截圖）
會計師施啓祥主講「2021年個人所得稅新法解析」。（視訊會議截圖）

北美華人會計師協會13日舉辦「迎福虎，接稅季2022年新春財稅法律線上系列講座」。會計師施啓祥主講「2021年個人所得稅新法解析」。

施啓祥表示，拜登政府在稅法上的改革一直受阻，不少民眾在討論的新稅法其實基本都被否決掉，所以今年除了一些只有一年有效期的疫情相關福利以外，其他主要稅法基本上還是川普稅法。而這些福利包括擴大了兒童的抵扣、慈善捐款等，都值得關注，國稅局也希望符合條件的民眾積極報稅，從而能申請到好康。

他說，「兒童抵稅額」（Child tax credit）在2021年擴大。有孩子的單身家庭收入7萬5000元以下，或家庭收入11萬2500元以下，或已婚共同申報15萬元以下，都可以拿到滿額抵免。而最高可以到家庭收入40萬元以下，都能拿到部分抵免。每一個符合拿的人都會收到信，這是只有2021年才有的福利。

他表示，不少家庭2021年7月收到6419信，拿到政府預給的兒童抵稅額支票（advance child tax credit payment），他強調這封信一定要給會計師以便進行一些調整，因為不少人還可以拿到更多。

另外一個福利是工作所得補助（EITC），2021年擴大範圍，包括有1萬元以下投資收入的人也可以符合資格。已婚但分居的配偶也可以選擇被視為未婚，以獲得工作所得補助。擁有社安號的單身人士和夫婦，即使孩子沒有社安號，也可以申請這項補助。另外如果個人2019年收入作為基數來算，能比2021年抵免多的話，可以用2019的收入來算。

施啓祥表示，2022年稅季是個非常挑戰的一年，因為法律追溯性變更，納稅人應把各種收到的補助金資料保存妥當。

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