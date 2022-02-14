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會計師協會講座／余崇孝：捐贈既做善事 也是理財

記者李雪／洛杉磯報導
家族基金會執行董事余崇孝主講「為什麼要做慈善」。（視頻會議截圖）
家族基金會執行董事余崇孝主講「為什麼要做慈善」。（視頻會議截圖）

北美華人會計師協會13日舉辦「迎福虎，接稅季2022年新春財稅法律線上系列講座」。家族基金會執行董事余崇孝（Sean Yu）主講「為什麼要做慈善」。

余崇孝表示，漢人文化裡捐錢給廟就是做功德的一種，而基於根深柢固的家庭觀念，很多東方人都喜歡將身後財富留給家庭和孩子。而在西方做善事是榮耀上帝，幫助他人，向社會捐贈財富是從小的養成，且不求回報。據「捐贈美國2019慈善年度報告」，2018年美國個人捐贈額為2920.9億元，很多捐贈都是來自普通人，和東方最大不同，錢是給家庭以外的。

余崇孝認爲，從母國移民美國，在美國成家立業，華人財富價值觀也應入鄉隨俗，社會責任感要與時俱進，思維不應留在1940年代，心理滿足感應該來自改變社區、社會力量而非得到官員的獎狀和頭銜。包括洛杉磯華人近年捐錢捐資建設杭庭頓圖書館流芳園，一些華人以家人名義設立各種獎學金支持清寒和優秀學子，一些華人以祖先名義捐款幫助弱小，都值得推崇。

他介紹了幾種投資工具，包括捐贈者建議基金、私人基金會、慈善性剩餘信託、公共基金會。既是做善事，也是很好的個人理財投資渠道，比如捐贈者顧問基金會和私人基金會都有很高的現金，以及長期證券和房地產免稅額，其中捐贈者顧問基金會現金免稅額，為調整後總收入的60%，長期證券和房地產免稅額高達調整後總收入的30%；私人基金會的現金和不動產免稅額，也分別高達調整後總收入的30%和20%。

華人 投資 房地產

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