葛萊美獎歌手布蕾斯頓 世紀城2套公寓335萬、285萬求售

葛萊美獎女歌手唐妮布蕾斯頓（Toni Braxton）正出售位於世紀城（Century City）兩套公寓，開價分別為335萬元與285萬元。圖為泳池。（Adrian Anz）

葛萊美獎女歌手唐妮布蕾斯頓（Toni Braxton）在搬到東岸後，計畫出售位於洛杉磯世紀城（Century City）的兩套公寓，開價分別為335萬元與285萬元。

辦公室。（Adrian Anz）

這兩套公寓位於同一棟大樓內。紀錄顯示，布蕾斯頓在2018年買下這兩套公寓。該公寓位於法國主題的Le Parc綜合大樓，可俯瞰Hillcrest鄉村俱樂部（Hillcrest Country Club），兩個單位均為2240平方呎。

較低樓層公寓的臥房。（Adrian Anz）

開價335萬元的單位位於公寓頂樓，有14呎高天花板與訂製裝潢。巴西桃花心木地板，廚房有黑色拋光花崗岩。公寓有兩間臥室，3.5間浴室，三個壁爐和兩個訂製陽台。

廚房。（Adrian Anz）

開價較低的單位，位於下一層，有著更為現代化風格，硬木地板覆蓋乾淨、白色的公共空間。客廳的亮點是漫威電影「黑豹」（Black Panther）主題裝飾牆。

正式客廳。（Adrian Anz）

大樓的公共設施包括門衛保安、多個游泳池、水療中心、網球場、健身房和俱樂部會所等。

布蕾斯頓身為有史以來最暢銷的女R&B歌手之一，售出超過7000萬張唱片，曾獲得七座葛萊美獎。熱門歌曲包括Breathe Again、You're Markin' Me High等。2020年發行第九張錄音室專輯「拼寫我的名字」(Spell My Name)。