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安大略牧場 南加最繁忙建案工地 20年內要建近5萬住宅

記者啟鉻／綜合報導
安大略牧場居民區。（官網）
安大略牧場居民區。（官網）

南加州最大規模的社區在哪裡？是位於內陸帝國的安大略牧場（Ontario Ranch）。這裡也是南加州最為繁忙的住宅建案工地，預計在20年開發期內，這裡將建設4萬7000個單位住宅，未來新遷入的居民超過16萬人，擁有完善的零售超市、餐飲店、寫字樓、醫療、學校設施。2021年，安大略牧場連續第二年，成為南加新屋交易最多的社區。

安大略牧場位於南加內陸帝國（Inland Empire）聖伯納汀諾縣安大略市，總面積近9000畝。這裡建設的較大規模社區至少有七個，小型居民區超過20個。據地產交易資訊，這裡是南加住宅建案熱點，連續兩年成為南加新屋交易量最多社區，高於南加另一規模社區，位於橙縣爾灣市的爾灣牧場（Irvine Ranch）。

安大略牧場社區休閒設施。（官網）
安大略牧場社區休閒設施。（官網）

不動產分析及諮詢機構John Burns Real Estate，連續第二年，將安大略牧場評為南加最暢銷的總體規劃社區，全美排名第六位。數據顯示，安大略牧場2021年新屋交易為1011個單位，比2020年的1292單位，下降了22%。2020年，安大略牧場在全美社區新屋銷售量排名第五位。

爾灣牧場在2021年新屋銷售全美排名第八位，交易950個單位，比2020年增加19%。爾灣牧場社區先前曾被譽為自大蕭條結束後，南加地區銷售最旺社區，成為全美社區榜樣。如今安大略牧場新屋銷售量，連續兩年超過爾灣牧場。

2021年安大略牧場新屋交易量下降，社區開發商之一Brookfield Residential銷售和市場部負責人Caitlyn Lai-Valenti表示，2021年完全可以在需求旺盛情況下，出售更多新屋。但由於疫情及其它因素影響，土地開發延誤，暫停運營。新屋開發及銷售無法滿足需求增長，所以才出現新屋交易下降情況。

安大略牧場新屋交易熱絡。（記者啟鉻／攝影）
安大略牧場新屋交易熱絡。（記者啟鉻／攝影）

消費者對新屋需求，從新屋銷售價格持續新高可以佐證。從2021年11月內陸河濱縣、聖伯納汀諾縣新屋交易中位價格統計，河濱縣是57萬3500元，聖伯納汀諾縣市57萬250元，在南加六縣中是最低的，總體新屋中位價是66萬2000元。據地產資訊DQNews數據，在過去12個月，內陸建商共計交易房屋1萬1313單位，而上一年是9588單位。而洛杉磯及橙縣建商同期僅交易住宅6465單位，上一年是6340單位。

以上數據意味著，內陸地區在2021年南加四縣新屋銷售量中占據64%，而前12個月是60%，自2018年後持續領先。目前也是保持2017年以來新屋銷售量最高水平。

安大略牧場建案工地，將在20年時間內，建設近5萬個單位住宅，帶進新居民16萬多人...
安大略牧場建案工地，將在20年時間內，建設近5萬個單位住宅，帶進新居民16萬多人。（記者啟鉻／攝影）

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