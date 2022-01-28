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內陸帝國 多宗商業地產成交

記者啟鉻／河濱報導
奇諾岡床墊零售連鎖店Sit'n Sleep所在物業近日交易，是內陸近日多個地產交易案之一。（記者啟鉻／攝影）
奇諾岡床墊零售連鎖店Sit'n Sleep所在物業近日交易，是內陸近日多個地產交易案之一。（記者啟鉻／攝影）

加州內陸帝國地區地產交易案持續熱絡，近日奇諾岡市（Chino Hills）兩家零售物業，以總計1900萬元交易，厄浦蘭市（Upland）一棟近50年歷史集合公寓近8100萬元售出。科爾登市（Colton）一棟工業建築，及河濱市一家集合倉儲也被物業或投資公司購買，顯示投資者對內陸地區經濟發展保持樂觀。

奇諾岡市位於71號公路與Grand街交匯附近的Chino Hills Grand Plaza，面積1萬2948平方呎，以1142萬元被布班克市匿名投資公司購得。該物業租戶包括金融機構First Citizens Bank、太平洋醫科診所以及兩家餐飲店。另一個物業Gateway Village，面積1萬4771平方呎，售價764萬元，被聖塔克拉瑞塔市（Santa Clarita）投資者購得，該物業有商家Sit'n Sleep和建築裝飾材料公司Dunn-Edwards。Sit'n Sleep店員證實了交易，表示物業所有權更替，該店生意不受影響。

負責此次交易案的Hanley Investment Group執行副總裁Bill Asher表示，自2021年下半年開始，投資者對位置佳、有多租戶的零售物業需求增加，這是先前所沒有的。奇諾岡所交易的兩個零售物業，買家也有很多，競爭很激烈。兩個物業都在市中心步行街附近，商業潛力巨大。

厄浦蘭市一棟有49年歷史，擁有236個單位集合公寓，最近以8080萬元售出。買家是New Standard Equities投資公司，將對公寓內部設施更新升級，並提高租金滿足消費者需求。負責此次交易的IPA公司負責人表示，在過去一年，當地公寓租金平均調漲13%，而一些公寓租金甚至調漲35%。

該集合公寓建於1973年，靠近克萊蒙學院、蒙特克萊交通中心及一家零售中心，公寓設施包括兩個泳池、健身中心、寵物公寓、運動場等。每個房間包括一居室至三居室，有私家陽台。

河濱市一家集合倉儲Freeway Business Center近日也出售交易，買家是總部位於新港灘市的Alere Property Group。具體交易金額沒有透露。集合倉儲位於河濱市東Alessandro大道2677號，屬新建物流設施，面積70萬9000平方呎，淨高36呎，辦公區域有8400平方呎，車輛進出無障礙，還有109個貨物進出裝卸口。

投資 租金 加州

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