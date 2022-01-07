本周貸款利率 可能繼續緩慢走高

本周抵押貸款利率出現重新上升跡象。（劉艷秋提供）

本周抵押貸款利率 如預期一樣，在緩慢向更高利率方向前進，儘管最近公眾對Omicron 表示擔憂，但恐懼似乎已經消退，如果對Omicron樂觀情景變成現實，可能會看到抵押貸款利率繼續緩慢走高。

本周的抵押貸款利率如先前預期的增長。與上周相比，本周30年的利率幾乎上漲0.25%，而20年、15年和10年的利率至少上漲0.125%。原因是大家對Omicron雖然表示擔憂，但恐懼似已消退。債券拋售仍在繼續，表明投資者並不害怕Omicron可能帶來的經濟影響。

如果大家對Omicron的樂觀預期變成現實，那抵押貸款利率會繼續緩慢走高。負責購買MBS（抵押支持證券）的聯邦公開市場委員會（FOMC）也宣布他們的縮減計劃，減少購買量將直接導致利率上升。

美聯儲正在逐步縮減其疫情時期的刺激計劃，且正在談論今年的三度加息。由於其中一個刺激計劃是在過去兩年大部分時間，人為地將抵押貸款利率保持在低位，但目前看來這麼做已無濟於事。

因此，除非在市場上看到有關Omicron變體更多新的不利消息，否則應該預計利率將在2022年的第一季度繼續上漲。