撿漏Zillow 幸運華人低價購得南加獨立屋

Zillow炒房計畫失利，削價出售房屋，不少買家撿到便宜。（記者李雪／攝影）

近幾個月，網路房地產 商Zillow利用人工智能系統「翻屋」（house flipping）失利，在美國多地賤價出售數千套房屋，包括在洛杉磯和橙縣 地區的數百套房屋。在如今買家競爭如此激烈的房地產市場，有幸運華裔買家「撿漏」買到了Zillow低價出售的房屋。

麥女士因為處於職業發展、小孩上學等因素考量，2021年年底決定在爾灣 買一棟獨立屋。然而爾灣房市，競爭相當激烈，看房經歷慘不忍睹。麥女士說，自己的預算不得不從85萬元到90萬元，再到95萬元，但發現在爾灣根本買不到合適的獨立屋，所有的房子都要加價購買。例如一家掛牌87萬元的兩房獨立屋，不到一周有33個出價（offer），最後96萬元現金成交，麥女士連出價的機會都沒有。

麥女士說：「越看房子越灰心。」當時有經紀人在了解麥女士的預算後，好心「勸退」，說讓她再等一段時間。

麥女士被經紀委婉勸退的那個周日下午，事情出現了轉機。那天她灰心地在附近公園散步，偶然在網路上看到附近一棟代售獨立屋標價92萬8000多元。她抱著試一試的態度來到這棟房屋。

麥女士來到門口，發現門口有標識「Zillow owned property」，這才知道原來是Zillow在賣的房子。幸運的是，這時候一個穿著西裝的男子恰好來開門。在詢問後得知，原來這名男子正是房子的經紀人。在了解麥女士的來意之後，經紀人同意帶麥女士看房。麥女士看完後很滿意，詢問開價95萬元是否可能買到這棟房子，沒想到那名經紀回應十分積極，爽稱應該沒問題。

麥女士就這樣幸運地買到了心儀的房子。她說，那天的際遇如做夢一樣不真實。後來經查，經紀掛出的售價還比Zillow當初買下的價格低了2000元。

根據Spectrum News報導，Zillow利用人工智能系統「翻屋」，在過去兩個季度購入1萬3000多棟房屋，並在近幾個月出售約3000棟，包括洛杉磯縣、橙縣有120多棟。根據房產經紀人查詢系統「California Regional Multiple Listing Service」，截至2021年11月30日，在洛縣、橙縣和聖地牙哥縣還有Zillow在售房屋135棟。

麥女士說，感覺Zillow的房子賣得很「佛系」，她說，一般房子都是在周三、四掛牌出售，但Zillow的房子一般都在周日出售。而房產經紀也沒有很積極地帶買家看房，只要價格差不多就出手了。她說，後來她看到爾灣另外一套Zillow房屋，最終成交價以當初標價一樣價賣出，沒有加價。

據悉，網路地產公司給經紀人的佣金比較低，造成經紀人沒興趣介紹買家，使得Zillow翻修完畢上市求售時，常常會久久不能售出。

買入房屋做翻修後，再投入市場出售，叫做「翻屋」。有網站估計，Zillow在這波高買低賣中已虧損了3億元。Zillow不久前宣布將退出翻屋業務，該公司表示，其快速買賣房屋的算法和模式，未能按計畫發揮作用。由於炒房失利，早先買下的房屋近半都削價出售。

房市增長放緩，Zillow的智能算法沒有料到。(美聯社)

全美房地產協會國際課程講師吳程遠分析，民眾看房時常常依賴Zillow的房子估價，但是Zillow的估價常常不準確，需要地產經紀重新估價。他認為疫情期間裝修材料、人工成本增長，造成Zillow資金鏈斷裂很可能導致了這一波的賤價銷售房屋操作。但Zillow畢竟在房產市場不算大戶，這批售賣的房屋不會改變房子庫存短缺，房產市場火爆的現狀。