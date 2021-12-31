矽谷富人多 第二棟住宅銷售破紀錄

最新報告顯示，矽谷2021年第二棟房屋銷售量破紀錄。(Getty Images)

最新報告顯示，矽谷2021年「第二棟房屋」銷售量破紀錄，導因於屋主與專業人士現金充裕，新冠疫情 期間完全融入遠距辦公，並且積極投資房地產 。

線上房地產經紀公司「Redfin」報告指出，美國10月第二棟房屋銷售比疫情前水平增長70%，成為創紀錄房地產銷售年的又一個表現強勁月分。第二棟房屋銷售額於今年1月達到高峰，當時銷售量為2020年初的兩倍。Redfin首席經濟學家費爾維瑟(Daryl Fairweather)表示，這是史無前例的最高紀錄增長。

Redfin運用貸款報告數據，追蹤加州房地產經紀人帶動的全國浪潮。根據「加州房地產經紀人協會」調查，加州2021年第二棟房屋銷售，比疫情前水平增長54%。協會預估，今年矽谷將約有3萬5000度假屋與第二棟房屋售出、約占全州房屋銷售6.6%。

加州第二棟房屋置產需求推動成因，來自低貸款利率及強勁股市。

第二棟房屋需求蓬勃發展，也突顯日益擴大的經濟差距，特別在灣區 。儘管高收入買家可購買第二棟房屋，許多首次購屋者仍很難儲蓄到一定額度頭期款，用以支付總價百萬以上的房屋，目前灣區九個縣的獨棟房屋中價位約為100萬元。

根據協會資料，灣區僅有五分之一家庭可以負擔中價位房屋，這也是自2007年貸款危機開啟以來的最低水平。灣區一般家庭必須有23萬5000元家庭總收入，才能負擔買房，收入要求總額比去年增加21%。

納帕已被證明是退休嬰兒潮世代尋求退休的熱門地區，許多買家先在矽谷站穩腳步，再在納帕置產。(Getty Images)

但高價並未讓有錢的買家放緩步伐。房地產經紀人表示，科技專業人士通常有兩份收入與健全股票投資組合，正回到他們曾度假的地區買房。科技業買家通常在舊金山站穩腳步，同時在郊區農村社區、山林或湖畔，購入有更多房間、視訊辦公室與更大庭院的獨棟房屋。

太浩湖社區部分房屋售價，幾乎比疫情前水平增加兩倍。根據當地房地產數據，自疫情危機以來，待售房屋庫存已驟減90%。

太浩湖房地產經紀公司「Compass」經紀人馬里納(Dave Marriner)表示，這樣的房屋強烈需求情況，在他40年職涯生活從未見過，「人們已決定，可以在家工作。」典型科技專業買家年齡在30-50歲之間的有家庭人士。自疫情初始以來迄今，位在內華達州湖邊的太浩湖Incline Villiage社區房價已上漲80%達137萬元。

曾經主要位在矽谷的房屋熱點競標戰，已經蔓延到度假地區。儘管近幾個月需求略有放緩，但買家報價仍比要價高出20%。許多家庭決定在灣區保留房屋或公寓，但馬里納不認為所有人都會搬回城市。

一名庫比蒂諾經紀人有客戶正在灣區尋找退休房。他們計畫在離職前幾年買進第二棟房，然後將其出租，直到準備退休。納帕已被證明是退休嬰兒潮世代尋求退休的熱門地區，當地有小鎮獨有的安全性、精緻餐館與文化魅力，許多買家也想栽種葡萄藤與花園。第二棟房屋買家先在矽谷站穩腳步，然後在納帕置產。