貸款專家Jerry陳：沒錢照樣可投資

融資貸款專家Jerry Chen。（記者楊青／攝影）

沒有錢就無法投資 嗎？融資貸款 專家Jerry Chen的答案是「否定的」（No）。他在表示，2022年有很多來自政府的優惠資源可以利用，不要錯過。

在「安心學堂」主辦的線上「融資、法律、金融、稅務合作研討會」上，Jerry Chen表示，到本周末，全美債務已高達29兆，今年以來罕見大幅度增長，美國債臺高築，需要龐大資金支付債務利息，目前八成稅收用來支付債務利息，導致能源、交通、國防、基建等所分到的經費寥寥無幾，估計到2030年，全國債務可能超過58兆。同時，民眾卻要面對美國有史以來的通貨膨脹和高物價，舉步維艱。

對沒有準備好的人來說，這些都是災難。但同期，有人可以做到房子增值，共同基金大幅度增值。他表示，選擇站在受害或收益那邊並做好準備，非常重要。

Jerry Chen認爲，2022年將是非常好的一年，財務可以有很好的提升。即便自己沒有錢，也可以有效利用資源，投資受益。

他表示，投資不一定要用自己的錢。比如房屋貸款，房屋貸款政策進一步寬鬆，已有銀行推出零頭款購屋100%貸款，這種貸款需查收入，所以2022年準備房地產貸款的話，需要正確報稅，收入能夠符合貸款計劃，信用580分就可以百分之百貸款；不查收入也可獲得80%的貸款。

商業方面，如果是小企業，小企業局提供100%的小企業貸款，購買一個商業地產，其中51%的面積是自己使用，金額不超過500萬，可獲得100%的貸款，現在比任何時間都可有最充分的資金來源可以使用。

他表示，去年到今年，聯邦和加州政府有很多贈款，包括多種不用還的企業紓困金、租金補助和低利率高額長期貸款，都值得多加利用。