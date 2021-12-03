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格蘭杜拉百萬豪宅La Colina Estates 歡迎預約參觀

記者啟鉻／格蘭杜拉報導
格蘭杜拉市新建的La Colina Estates社區百萬豪宅，圖為外觀效果圖。（建商提供）
格蘭杜拉市新建的La Colina Estates社區百萬豪宅，圖為外觀效果圖。（建商提供）

洛杉磯縣格蘭杜拉（Glendora）是一個位於聖蓋博山麓的小城市，市中心多年獲評聖蓋博谷最佳和最友善城市中心。正在市區山麓開發的百萬豪宅區La Colina Estates，價位在153萬多元至170多萬元。據經紀公司提供資訊，擬完成四棟展示屋，歡迎有興趣者預約參觀。

La Colina Estates社區地址：1211 Iris Lane, Glendora，CA91741 。住宅共有四款屋型，最低價位153萬8970元，最高171萬9155元，面積3643平方呎至4468平方呎不等，包括3-4居室，3-4.5衛浴3-4車位車庫，均為獨立一層住宅。

格蘭杜拉市新建的La Colina Estates社區百萬豪宅，圖為臥室效果圖。...
格蘭杜拉市新建的La Colina Estates社區百萬豪宅，圖為臥室效果圖。（建商提供）
格蘭杜拉市新建的La Colina Estates社區百萬豪宅，圖為客廳效果圖。...
格蘭杜拉市新建的La Colina Estates社區百萬豪宅，圖為客廳效果圖。（建商提供）

以最低價位153萬8970萬元住宅為例，總體格局從前入門處分左、中、右三個部分。左側是居住區、中間是走廊及中間活動區，右側由車庫、廚房及休閒區組成。左側主臥室包括獨立衛浴、步入式掛衣間，其它三個較小次臥間，其中一間擁有獨立衛浴，其它兩間共享衛浴間，還有一間洗衣房。

右側依次是車庫、休閒區及廚房，還有一個公共衛生間。整個住宅中間是餐廳及活動區。設計風格是各個區功能很分明，適合父母及多名子女，或者有長輩一起居住。

格蘭杜拉市新建的La Colina Estates社區百萬豪宅，圖為客廳效果圖。...
格蘭杜拉市新建的La Colina Estates社區百萬豪宅，圖為客廳效果圖。（建商提供）
格蘭杜拉市新建的La Colina Estates社區百萬豪宅，圖為起居室效果圖...
格蘭杜拉市新建的La Colina Estates社區百萬豪宅，圖為起居室效果圖。（建商提供）
格蘭杜拉市新建的La Colina Estates社區百萬豪宅，圖為廚房效果圖。...
格蘭杜拉市新建的La Colina Estates社區百萬豪宅，圖為廚房效果圖。（建商提供）

另一款價位171萬9155元住宅，功能結構分布與前一款住宅大體相同，但在住宅中間部分，由門廳分隔成兩個部分，餐廳與活動區各自獨立。有兩個休閒娛樂區，四個臥室均有獨立衛浴，在主臥室旁增加了一間Sitting Room，顯得總體功能更加完善。每棟住宅都有私家院落。

從環境看，居民區靠近山麓，樹木較多，北面有Azusa Wilderness Park，附近有交通頻繁的Sierra Madre街及39號公路，以及210號公路、57號公路，還有66號公路，當地有沃爾瑪超市等零售購物中心，購物比較方便。居民區屬於格蘭杜拉學區，市區有社區學院Citrus College ，還有兩所醫院。

格蘭杜拉市於1911年11月13日建市，目前居民人口超過5萬人，白人較多，亞裔僅不到10%，近年該市華人居民逐漸增加。該市居民家庭年收入平均近10萬元。

格蘭杜拉市新建的La Colina Estates社區百萬豪宅，圖為外觀效果圖。...
格蘭杜拉市新建的La Colina Estates社區百萬豪宅，圖為外觀效果圖。（建商提供）

聖蓋博 亞裔 洛杉磯

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