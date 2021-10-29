疫情來 河濱縣房價連11次創新高

河濱縣2021年9月間交易熱絡。（記者啟鉻／攝影）

據全美地產數據最新統計報告，南加 內陸河濱縣自新冠肺炎疫情 開始以來，房市價格11次創新高。9月間，河濱縣房價 再創新高，房市交易數量卻有所下降，但較比上一年同期交易量上升。

據DQNews資訊，河濱縣在2021年9月間有4256個單位的現有及新建住宅售出，較比8月下降兩個百分點，但與2020年9月比較，增加了三個百分點。如果要回顧以往歷年銷售數量較高的9月，只有在2009年可相媲美。2021年的9月，是自1988年以來34個9月中，第八個最繁忙的月份。而8月間房市交易更為火熱，較比9月在10年間平均交易值高出26個百分點。數據顯示，9月銷售額較比8月銷售平均值下降9.2%。

據統計，在過去一年中，河濱縣房市有逾5萬個交易，比上一年增加30%，比10年平均水平高出29%。全縣9月房市中間價位提高了0.4%，12個月中增加了16.8%，也打破了7月和8月的新高中間價52萬5000元。河濱縣自2020年2月發生新冠肺炎疫情以來，有11次房價創新高，19個月中，中位房價增加了12萬8000元，等於每小時增加9.2元。

根據DQNews統計，從南加房市情況看，儘管9月間交易與上月相比有所放緩，但南加六縣房市中間價在9月間再創歷史新高。當地在9月共售出住宅2萬3960個單位，單月下降2.7%，一年增長0.6%。中間房價達到新高68萬8500元，單月上漲1.3%，一年上漲12.9%。