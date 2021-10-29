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地產經紀：聖蓋博谷房市 2022年仍活躍

記者李雪／洛杉磯報導
華裔地產經紀認為，明年聖谷地產仍會保持活躍。（記者李雪／攝影）
華裔地產經紀認為，明年聖谷地產仍會保持活躍。（記者李雪／攝影）

經過一年多的瘋漲，加州地產經紀協會預計到2022年房市將保持穩健，銷量可能會略有下滑，但售價仍會保持緩慢上漲。熟悉聖蓋博谷地區的華裔地產經紀，也大多持有類似態度，認為華人區房市也會隨大局而動。而中國來的國際買家在疫後可能會有少量恢復，但外匯管制仍是最大的攔路虎。

華裔地產經紀袁立功分析說，到最近看到的9月南加各縣房市銷售量有漲有跌，而價格還是上漲。他表示，分析預測的話應先看銷售情況，如果銷售量持續下滑一段時間的話，慢慢就會看到價格上不去了。但是最近的銷售量並沒有大跌，而是漲跌互見，因此均價還是上漲。

他表示，不少人擔憂經濟看起來不錯，股市也上漲，因此可能要加息。他認為，至少到2022年的年底之前都不會那麼快加息，要加也是一碼一碼地加。而通常過了旺季後房源會慢慢變淡，到感恩節、聖誕節最淡，因此預計未來三個月到半年時間，銷量都會漲跌互見。尤其除了洛杉磯縣以外，南加各縣可能需求較弱一點，銷量大多會出現下滑，而洛縣銷量會漲跌互見，但價格還是會微幅上揚。

袁立功表示，聖蓋博谷的房市預計還是和加州整體市場差不多，雖然疫情期間出現過從城區出逃的趨勢，但是如今主流市場還是搶手。至於從中國來的買家若能來加州買房當然很歡迎，不過他估計「錢出不來」。

華裔地產經紀章禮定也認為，雖然現在大陸打壓房市，加之明年復航會更多，看起來似乎會促使一部分買家來美，但最大的問題仍是「錢可否弄到美國來」。

隨著疫情好轉和國際之間的通行逐漸開放，美國一些城市已經開始有國際買家回歸，例如在佛羅里達州當地的媒體已經觀察到該現象。根據全國地產經紀協會(NAR)2021年美國住宅房地產國際交易概況報告，在美國國際買家購買的所有房屋中有22%是在佛州購買的。而最大的來源國是加拿大，緊隨其後是墨西哥。

但以往有眾多中國買家的聖蓋博谷，似乎並沒有出現國外買家回歸的跡象。章禮定表示，並沒有看到中國買家增加，他認為移民身分是主要原因，「現在獲得美國身分很難，會讓一批中國買家退縮」，例如沒有辨法辦EB5投資移民，而很多中國人投資地產還是為了想辦合法身分。因此本地房市還是要靠本地買家。他也認為，只要利率還是穩定，那麼聖蓋博谷的房市也會保持活躍。

中國 美國 聖蓋博

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