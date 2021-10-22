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SB9可以有多種可能性 看看設計師怎麼圖解

記者李雪／洛杉磯報導
圖一。通過SB9加建和分割的方案有很多種，搭配之前的加建屋法案，可以有千變萬化的組合。但加建屋要在複式住宅之後再加。（圖片來自Alfred Twu）
圖一。通過SB9加建和分割的方案有很多種，搭配之前的加建屋法案，可以有千變萬化的組合。但加建屋要在複式住宅之後再加。（圖片來自Alfred Twu）

曾競選過北加州伯克萊市市議員的設計師涂颢曦（Alfred Twu），在自己的網站上製圖詳解了將於2022年1月1日生效的SB9法案。

通過SB9加建和分割的方案有很多種，搭配之前的加建屋法案，可以有千變萬化的組合（如圖一）。因為每個地塊允許有兩戶房，也就是複式住宅（duplex）。第二戶可以在新建築中，也可以通過將原有房屋分成兩戶來創建（如圖二）。分割後的土地必須是原地塊的40-60%。所有建築物仍須遵循當地的地目規則，例如房屋高度和院子要求。實際過程中可能有一些例外情況。

圖二。第二戶可以在新建築中，也可以通過將原有房屋分成兩戶來創建。（圖片來自Alf...
圖二。第二戶可以在新建築中，也可以通過將原有房屋分成兩戶來創建。（圖片來自Alfred Twu）

例如停車位問題，在距離鐵路或渡輪站0.5里範圍內，或高峰時段至少每15分鐘一班的公交線路，或在共享汽車的街區內，則無需在加建過程中多造一個停車位。在不靠近公共交通或汽車共享的地區，市府可能要求增加停車位。然而，通常這些地區的地塊會更大。涂颢曦以洛杉磯常見的50呎寬，150呎深的典型地塊舉例，可以通過在加建房屋的底層修建車庫達成（如圖三）。此外屋主也可以將車道租給共享汽車公司來符合這條規則。不過目前共享汽車公司在南加州還十分罕見。

圖三。可以通過在加建房屋的底層修建車庫達成停車位要求。（圖片來自Alfred T...
圖三。可以通過在加建房屋的底層修建車庫達成停車位要求。（圖片來自Alfred Twu）

又例如假若現有房屋太大，而無法分割地塊，屋主仍然可以在同一地塊上建造第二戶房屋，即複式。建成之後，再拆除第一間房屋，然後將地塊分割以建造更多房屋。最終達成分兩個地塊上建四個房子的目標（如圖四）。

圖四。若現有房屋太大，而無法分割地塊，可先建造第二戶房屋。建成之後，再拆除第一間...
圖四。若現有房屋太大，而無法分割地塊，可先建造第二戶房屋。建成之後，再拆除第一間房屋，後做分割再建。（圖片來自Alfred Twu）

如果不想分割土地的話，也可以用加建屋（ADU）和初級加建屋（Junior ADU，簡稱JADU），再加上SB9允許多建一戶，也可以達到一塊地上一共四戶（如圖五）。

圖五。可以用加建屋和初級加建屋，再加上SB9允許多建的一戶複式，也可達到一塊地上...
圖五。可以用加建屋和初級加建屋，再加上SB9允許多建的一戶複式，也可達到一塊地上一共四戶。（圖片來自Alfred Twu）

此外他還想出，以洛杉磯常見的50呎寬，150呎深的典型地塊為例，可以在後院放置三個移動屋，也是可以符合法規的（如圖六）。

圖六。可以在後院放置三個移動屋。（圖片來自Alfred Twu）
圖六。可以在後院放置三個移動屋。（圖片來自Alfred Twu）

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