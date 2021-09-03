2.5億元 全美最貴豪宅在比佛利山上市 竟還未建造

全美史上最貴房屋還未建造，圖為渲染效果。（掛牌經紀公司Hilton & Hyland圖片）

全美國有史以來要價最貴的豪宅，近日以2.5億元巨額標價，在洛杉磯 縣比佛利山 上市，而這棟房子甚至還未開始建造。

根據在線房地產網站Zillow的記錄，近日上市的這處7萬8000平方呎的房產，高達九位數價格，超過了在全國公開房屋掛牌網站上銷售的任何其他房產。目前市場上第二貴的，是要價1.69億元一處曼哈頓 頂層的公寓。

公開市場上早先保持最貴房產成交紀錄的，是億萬富翁對沖基金經理Ken Griffin在2019年以2.38億元購買的曼哈頓公寓。如果洛杉磯這棟豪宅真的以該價格成交，將成為全美最貴的成交紀錄。

根據公司文件，這座龐大的比佛利山奢侈豪宅的所有者，是一家由著名地產開發商穆罕默德哈蒂德（Mohamed Hadid）管理的有限責任公司，這座佔地近37英畝的多層住宅，是該市有史以來批准允許的最大房產。

房屋介紹稱該屋「沒有什麼可與之比的」，稱它是「有史以來最好的大宅」。這座豪宅位於俯瞰城市的蜿蜒街道上，靠近富蘭克林峽谷公園（Franklin Canyon Park），總共配備19間臥室和28.5間浴室。

這處位於比佛利山的大宅，將擁有令人印象深刻的高端設施目錄，遍布其主屋和客房，包括保齡球道、酒吧、按摩室、品酒室、雪茄酒廊、酒窖、可容36人的劇院、土耳其浴室、游泳池和泳池酒吧，以及五車車庫有兩個車輛轉盤。

據福布斯報導，房屋預計將在不到24個月內完成建造。據掛牌信息，潛在買家可以選擇在完工後以2.5億元的價格購買房屋，或者在僅地基完工時，以9200萬元的價格購買未完工的房產。

目前尚不清楚72歲的巴勒斯坦地產開發商、穆罕默德哈蒂德，為獲得該住宅所在的地塊支付多少錢。穆罕默德哈蒂德也是超級名模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）和貝拉哈蒂德（Bella Hadid）的父親。

有分析認為，這一最高端的激增主要是由於財富增加、對房屋的重新關注和升值，以及過去一年缺乏其他支出選擇推動的。在今年的前四個月裡，5000萬元以上的市場遠遠領先於往年。豪宅網站Mansion Global此前報導稱，全國各地的賣家已經在該價格水平上列出30套超高端住宅，而財大氣粗的買家們已經購買了其中八套。

目前加州有史以來成交的最貴房產，是位於洛杉磯Bel-Air的「Beverly Hillbillies Estate」，是傳媒大亨默多克之子Lachlan Murdoch，於2019年以1.5億元價格從已故媒體大亨Jerrold Perrenchio的遺產中買來的。