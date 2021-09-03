我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

罷免加州州長紐森最新民調： 58%反對 39%支持

孟晚舟歸期未定 中企開始抵制加拿大並撤資

2.5億元 全美最貴豪宅在比佛利山上市 竟還未建造

記者李雪╱綜合報導
全美史上最貴房屋還未建造，圖為渲染效果。（掛牌經紀公司Hilton & Hyland圖片）
全美史上最貴房屋還未建造，圖為渲染效果。（掛牌經紀公司Hilton & Hyland圖片）

全美國有史以來要價最貴的豪宅，近日以2.5億元巨額標價，在洛杉磯比佛利山上市，而這棟房子甚至還未開始建造。

根據在線房地產網站Zillow的記錄，近日上市的這處7萬8000平方呎的房產，高達九位數價格，超過了在全國公開房屋掛牌網站上銷售的任何其他房產。目前市場上第二貴的，是要價1.69億元一處曼哈頓頂層的公寓。

公開市場上早先保持最貴房產成交紀錄的，是億萬富翁對沖基金經理Ken Griffin在2019年以2.38億元購買的曼哈頓公寓。如果洛杉磯這棟豪宅真的以該價格成交，將成為全美最貴的成交紀錄。

根據公司文件，這座龐大的比佛利山奢侈豪宅的所有者，是一家由著名地產開發商穆罕默德哈蒂德（Mohamed Hadid）管理的有限責任公司，這座佔地近37英畝的多層住宅，是該市有史以來批准允許的最大房產。

房屋介紹稱該屋「沒有什麼可與之比的」，稱它是「有史以來最好的大宅」。這座豪宅位於俯瞰城市的蜿蜒街道上，靠近富蘭克林峽谷公園（Franklin Canyon Park），總共配備19間臥室和28.5間浴室。

這處位於比佛利山的大宅，將擁有令人印象深刻的高端設施目錄，遍布其主屋和客房，包括保齡球道、酒吧、按摩室、品酒室、雪茄酒廊、酒窖、可容36人的劇院、土耳其浴室、游泳池和泳池酒吧，以及五車車庫有兩個車輛轉盤。

據福布斯報導，房屋預計將在不到24個月內完成建造。據掛牌信息，潛在買家可以選擇在完工後以2.5億元的價格購買房屋，或者在僅地基完工時，以9200萬元的價格購買未完工的房產。

目前尚不清楚72歲的巴勒斯坦地產開發商、穆罕默德哈蒂德，為獲得該住宅所在的地塊支付多少錢。穆罕默德哈蒂德也是超級名模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）和貝拉哈蒂德（Bella Hadid）的父親。

有分析認為，這一最高端的激增主要是由於財富增加、對房屋的重新關注和升值，以及過去一年缺乏其他支出選擇推動的。在今年的前四個月裡，5000萬元以上的市場遠遠領先於往年。豪宅網站Mansion Global此前報導稱，全國各地的賣家已經在該價格水平上列出30套超高端住宅，而財大氣粗的買家們已經購買了其中八套。

目前加州有史以來成交的最貴房產，是位於洛杉磯Bel-Air的「Beverly Hillbillies Estate」，是傳媒大亨默多克之子Lachlan Murdoch，於2019年以1.5億元價格從已故媒體大亨Jerrold Perrenchio的遺產中買來的。

全美史上最貴房屋還未建造，圖為渲染效果。（掛牌經紀公司Hilton & Hyla...
全美史上最貴房屋還未建造，圖為渲染效果。（掛牌經紀公司Hilton & Hyland圖片）

比佛利山 洛杉磯 曼哈頓

上一則

好康報您知

下一則

加州理工學院中國同學會 農場採蔬果

延伸閱讀

大觀園浴室

大觀園浴室
張清芳豪宅曝光 離婚富商老公後 難得露面

張清芳豪宅曝光 離婚富商老公後 難得露面

多倫多豪宅年漲27%稱霸全球 台北豪宅也擠進前十

多倫多豪宅年漲27%稱霸全球 台北豪宅也擠進前十
灣區豪宅成交高於開價百萬 不稀奇

灣區豪宅成交高於開價百萬 不稀奇
紐約下東城豪宅砍人 24歲遊民被捕

紐約下東城豪宅砍人 24歲遊民被捕
下東城豪宅前砍人 非裔男影曝光 身穿「美國隊長」短袖衫

下東城豪宅前砍人 非裔男影曝光 身穿「美國隊長」短袖衫

熱門新聞

南加兩姐妹感染新冠七個月後，仍被拒絕登機回國。（LL女士提供）

華女染疫康復七個月返中仍被拒 原因竟是這......

2021-08-28 03:20
完全接種疫苗者的突破性感染病例正在增加。（美聯社）

華人已打兩針疫苗 但與未接種友人吃飯染疫 症狀不輕

2021-08-30 18:38
盧張天美在採訪中開玩笑說，因為自己生下來時醜，所以叫天美。（記者陳開／攝影）

世說新聞／九旬華婦3次患癌 奇跡康復秘訣是這些

2021-08-28 13:08
近日很多在美國的微信用戶收到微信政策更新提醒，雖然很多人未留意款項細則，但是裡面一些款項顯然是限制美國用戶的法律權利。（微信截圖）

為何美國微信用戶收到更新政策？ 為了限制提告？

2021-08-29 16:05
中國境內機場，留學生排著很長的隊伍。（留學生提供）

中國留學生赴美直飛航班 出發前被取消 要求改轉機

2021-09-02 02:20
一些中國父母紛紛「以愛之名」阻止孩子入美籍讓其回國盡孝。（檔案圖片）

中美關係緊張 華人父母以愛之名 阻止子女辦綠卡或入籍

2021-09-02 19:40

超人氣

更多 >
趙薇夫婦驚人財產曝光 星港法共有8棟「豪宅莊園」

趙薇夫婦驚人財產曝光 星港法共有8棟「豪宅莊園」
美東至少46死 新州多達23人 艾妲強降雨 500年一遇

美東至少46死 新州多達23人 艾妲強降雨 500年一遇
圖輯／紐約市雨災至少9死 降雨破1927年紀錄

圖輯／紐約市雨災至少9死 降雨破1927年紀錄
紐約歷史級暴雨 市府：受災戶90天內可索賠

紐約歷史級暴雨 市府：受災戶90天內可索賠
紐約公寓地下室成絕命池 淹死11人 非法出租問題重重

紐約公寓地下室成絕命池 淹死11人 非法出租問題重重