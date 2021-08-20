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利率再跌至低點 近2周波動近0.25%

記者李雪／洛杉磯報導
（佳信貸款提供）
（佳信貸款提供）

自上周以來市場波動很大，利率連續五天上漲後，又再次跌至低點，導致過去兩周內利率波動近0.25%。

佳信貸款總裁劉艷秋（Donna Chao）表示，波動的原因是國債拍賣和公司債券發行激增。在一系列預定的國債拍賣和公司債券發行激增之間，有很多新債券在尋找買家。更多的供應意味著債券必須提供更高的收益率以吸引買家，抵押貸款利率因此走高。

因此，由於待售債券供應增加的壓力，以及對新冠Delta變種迅速蔓延的影響的擔憂，目前市場有些不穩定。

（佳信貸款提供）
（佳信貸款提供）

她還介紹了許多非合格抵押貸款產品的回歸，這些產品可以使不符合傳統計畫，如傳統、FHA 產品資格的借款人獲得資格。例如12個月/24個月銀行對帳單計畫，對於那些自僱人士的營業稅申報表有太多扣除額導致他們的淨收入下降，目前有一個可以提供幫助的選擇。只需要12個月或24個月的銀行對帳單，並將總存款的50%計為借款人的合格收入就可。這對於那些擁有高商品成本、面向業務產品的人來說，是一個很好的選擇。

此外還有優質「剛剛錯過」的貸款計畫，如果客戶因DTI（債務與收入）比率，略高於允許限額而被取消常規貸款的資格，也可用該計畫來解決。該計畫允許債務收入比高達58%（而通常的標準為 50%）的人僅以略高一點成本的貸款條款獲得資格。對於那些業務受到疫情影響，且從2020年開始減少收入，導致當年納稅申報表不佳的人，可以考慮採用。

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