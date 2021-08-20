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房市剛放緩 投資者已進場 活躍程度直達疫情前

記者李雪／洛杉磯報導
數據顯示地產投資者們已經開始重返市場，甚至幾乎達到疫情前的水平。（pixabay）
數據顯示地產投資者們已經開始重返市場，甚至幾乎達到疫情前的水平。（pixabay）

想要買房自住的民眾，在過去一年內面臨著激烈的競爭，近來房市放緩，本以為可以稍微鬆口氣，尋找心儀的房屋。但有報告顯示，地產投資者們已經開始重返市場，甚至幾乎達到疫情前的水平。他們不僅搶購公寓樓等投資物業，也購買包括獨立屋、康斗等房屋，恐對購屋自住的買家帶來新一輪的激烈競爭。

Redfin房地產經紀公司最近的一份報告顯示，房地產投資者重返市場的程度，已接近疫情前記錄水平，投資者在今年第二季度共購買6萬7943套房屋，這是有記錄以來的最高季度數字。該網站的記錄最早到2000年。

報告顯示，今年第二季被買下的每六套房屋中，就有一套是由投資者購買的，即達15.9%，幾乎與2020年第一季度創紀錄的16.1%的市場份額相同。從今年第一季到第二季，投資者購買量增加15.1%。

這或許令人疑惑，如今房價已經如此之高，為何投資者還要進場？

據Redfin的高級經濟學家Sheharyar Bokhari分析，投資者們是被不斷上漲的房價和租賃市場的高需求所吸引。因為這意味著他們可以輕鬆找到租戶，並預計最終出售以獲利。雖然74%的投資者以現金購買，也是自2018年以來的最高水平，但低貸款利率仍是吸引投資者的另一誘因。

華裔地產經紀章禮定分析，投資人此時入場，除了其中一部分是將自己的物業趁高價位出手後，需要買入另一物業以達成「1031交換」省稅以外，更多投資人擔憂貨幣貶值。政府不斷印鈔票，令投資人希望儘快將手上的現金換成不動產以保值。他表示，除了商用零售物業和寫字樓以外，投資者們什麼都買，公寓樓、獨棟房、康斗等，而且足跡遍佈整個南加州各地。

其中最受投資者歡迎的房產類型仍然是多戶公寓樓，世邦魏理仕集團（CBRE Group）的新報告也印證了這一點。該集團的報告顯示，截至7月，這些公寓樓已佔南加州商業地產投資額的36%，即68億元。報告認為這一趨勢反映出，許多投資者在疫情前開始的長期投資組合重新分配，因疫情加速了。

不過獨棟和康斗也有增加。Redfin的報告顯示，投資者在今年第二季購買的獨棟屋佔16.1%，康斗佔15.1%，比去年同期的市場份額更高。

不過投資者當然還是青睞便宜的房屋，而且和普通購房者一樣，都被較便宜的小城市所吸引。今年年第二季度投資者購買份額最高的城市是鳳凰城，該市24.5%的交易都是投資者購買的，隨後是邁阿密（24.2%）、亞特蘭大（23.6%）、夏洛特（22.8%）和拉斯維加斯（22.8%）。

洛杉磯市有17%地產是投資人購買，但從總價來看卻是全國最高，戶數也是全國第三。南加地區還有河濱市、聖地牙哥市，都是投資者們青睞的地區。

投資 疫情 南加

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