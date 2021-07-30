黑石集團轉戰影視地產 業界投資指標

黑石集團在布班克擁有的辦公樓。（BLACKSTONE GROUP）

全美各地的住房市場火爆，雖然當前對於自住的民眾來說是絕佳良機，但許多投資 者面對飆升的住房價格則望而卻步，不得不轉向商業物業。但這一年來倉庫也十分火爆，幾乎無法買到。作為房地產行業風向標之一的黑石集團，總能危機化轉機，去年以來投資不少媒體影藝工作 室、影棚地產，這或許也能給投資人提供一些思路。

通過多次大手筆收購，包括在上一次金融危機中，借勢大舉低價收購銀行屋，而成為全美最大的獨戶物業出租機構的黑石公司，歷來是一些地產投資人參考的對象。

在疫情 之後，人們才逐漸意識到，疫情加速了一些早在危機前就已經開始的趨勢，比如物流、出租房屋和工作室。

黑石對此早有布局，例如該公司早早在疫情前幾年，就押寶電子商務，將激發沉睡的倉儲業，因此積累了世界第二大配送中心組合，且早已不再持有任何零售物業；又在疫情之前押注了人口增長的陽光帶地區空置公寓，結果疫情造成一大波單身人士和家庭離開市中心前往郊區，減少空置率並提高租金。

許多民眾認為多數企業在家辦公後，辦公樓地產市場蕭條，因此未有仔細發覺其中的機會。但一向專長尋找相對未被發現的領域的黑石集團，卻在去年6月疫情最為嚴重之時，大筆收購了影藝公司在洛杉磯地區的辦公大樓，包括Netflix和迪士尼公司位於日落大道上的製片工作室和辦公樓。另外黑石在布班克（Burbank）也擁有一批寫字樓，其租戶包括迪士尼、華納兄弟和NBC。

該公司美洲地區房地產主管Nadeem Meghji認為，新好萊塢能為房地產帶來魔力，流媒體內容製作是一個蓬勃發展的行業，但地產供應卻受到嚴重限制。因為如Netflix、亞馬遜、迪士尼這類的流媒體製作方，會長期集中租賃影棚和工作室，其節目都在這些物業裡拍攝和製作，這樣能節省資金。而對於「房東」來說，這是極好的投資，相當於可以批量出租，且在同一個地方製作，而且目前面臨很少的競爭。

這筆流媒體工作室的投資也很快得到回報，在居家期間，全國民眾都以前所未有的方式消費電視劇，Netflix在內的公司都不斷擴大辦公室和攝影棚來製作更多節目。

雖然黑石在過去十年中，整體減少在美國的辦公空間以及酒店的持有，但其中也有訣竅。例如黑石繼續購買和持有的辦公樓主要集中在科技行業強大且不斷發展的城市，例如西雅圖和舊金山。雖然減少了酒店的持有，卻專注於更大的渡假村物業。