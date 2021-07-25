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退稅申請有期限 過期拿不到錢

記者謝雨珊／洛杉磯報導
納稅人辯護服務處經理張紘（Robert Chang) 。（會議線上截圖）
納稅人辯護服務處經理張紘（Robert Chang) 。（會議線上截圖）

去年新冠疫情爆發後引來了不少退稅問題，許多納稅人一直拿不到退稅。可能很多人不知道，退稅申請也有期限，若納稅人在期限內未按時處理，退稅金額恐怕是再也拿不回來。

國稅局納稅人辯護服務處 (Taxpayer Advocate Service，簡稱TAS) 主要免費協助納稅人，處理無法通過國稅局正常渠道解決的稅務問題。TAS經理張紘（Robert Chang) 、國稅局資深外展服務主管Narina Bchtikian，24日參與中美會計師協會年會，介紹最近兩年最常見的稅務問題，假設納稅人試圖多次嘗試稅務解決仍無果，TAS樂於提供協助。一旦立案處理，將由專人負責並定時反饋資訊直到問題解決。

張紘提到，TAS每年接到20萬至60萬件案件，其中60%至70％都與退稅問題有關，像是退稅下不來、退稅申請延期等。他說，退稅下不來的原因很多，可能是國稅局在查稅表時，發現數字與其他機構提供的信息不符合，必須待核對完成才肯退稅，通常得花60天至90天處理。

值得注意的是，退稅申請有三年的期限。張紘表示，報稅截止期的後三年，納稅人若遇到退稅問題，都有資格處理並取得退稅，但若超過三年，國稅局便無法退給納稅人應得的退稅。

張紘也提到，有開公司納稅人，若在報稅時混用個人SSN及公司EIN的話，國稅局不容易核對數字，容易導致退稅有落差。建議他們最好分割清楚，個人税表就使用SSN、公司税表使用EIN。

除了退稅問題，其他像是海外贈與、非居民個人賣房扣繳、釋出抵押權、低收入家庭福利優惠、ACA健保費稅收優惠申報錯誤等，也是經常出現的問題。張紘說，TAS免費提供服務，範圍主要分財務困難或系統延遲及有爭議的相關問題。若是納稅人不喜歡國稅局的決定，這不在該機構服務範圍內。

TAS在全美設有80個辦事處地點，加州設有七個辦公室，其中包括洛杉磯及Laguna Niguel兩間辦公室。若需要服務可填寫TAS 911表格寄到加州辦公室，或者撥打專線877-777-4778。詳情可上taxpayeradvocate.irs.gov查詢。

國稅局資深外展服務主管Narina Bchtikian。（會議線上截圖）
國稅局資深外展服務主管Narina Bchtikian。（會議線上截圖）

退稅 國稅局 加州

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