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需求瘋狂、房價優惠 舊金山公寓銷量創16年新高

編譯組／綜合報導
需求瘋狂、房價優惠，舊金山公寓銷量創16年來新高。(Getty Images)
需求瘋狂、房價優惠，舊金山公寓銷量創16年來新高。(Getty Images)

根據房地產經紀商「Compass」最新報告，舊金山受到疫情打擊的公寓市場，於今年春天反彈，過去三個月，成為過去16年來最忙碌的時期，已接種疫苗的買家回到城市裡，嘗試利用房價仍遠低於2018年高點價格的優勢。

舊金山公寓、共住房屋(Tenancy in Common)、合作公寓(co-op)房屋市場，在3至5月的近三個月中，售出超過1300戶，比一年前約400戶增加許多。Compass市場分析長卡萊爾(Patrick Carlisle)表示，他已在房屋仲介市場產業任職30年，從未見過現在正在發生如此激烈的買家需求。

他指出，舊金山公寓市場在疫情第一年大幅疲弱，市中心辦公室大樓昏暗、劇院關閉、餐館關門。市中心公寓大樓租金下跌25%，許多年輕科技工作者利用在家上班彈性，回到父母家或搬至更寬敞且負擔得起的城市。現在，許多工作者計畫回到城市，即使他們的工作仍維持部分遠程。

和獨棟房屋市場相比，買家對公寓興趣升高，部分動力可能導因價格。舊金山獨棟房屋價格年成長率為6%、房屋中價位為180萬元，但公寓價格仍低於此價位。高層公寓價格已自疫情前高價下跌9.1%、中層公寓單位下跌9.6%、低層住戶價格減少5.2%。根據Compass資料，兩房公寓中價位約為130萬元。

整個灣區在近三個月，共銷售3969棟價格在200萬以上的房屋及公寓，比2019年同期增加103%。定價超過200萬元以上的舊金山豪華公寓與房屋銷售量，也分別創下史上新高，分別比之前峰值增加50%與70%。康曲柯士達縣豪宅銷售則比過去新高上升220%。

整個灣區的公寓價格仍下跌10%、獨棟房屋價格上漲6%，卡萊爾表示，可以開始見到公寓與獨棟房屋價格差距。人們正在考量這點，並決定可在公寓大樓投資獲得更多。

房地產商「Tishman Speyer」資深董事薛農(Carl Shannon)表示，舊金山市中心Mira tower公寓大樓銷售情況好轉，今年售出50間公寓、總銷售金額超過7500萬元。大樓內391間單位已有超過50%售出。他認為，2021年對房地產來說，是個好年，可以見到銷售與價格都顯著提高，民眾開始以非常真實方式回到舊金山，每天每周都能感覺市中心街道更好。

卡萊爾表示，疫苗的推出，是公寓市場成長的重要因素。人們對進入電梯與在走廊行走感覺改善，人口密度不再是問題。「北極星太平洋」(Polaris Pacific)研究副總裁格柏表示，舊金山是全美疫苗接種率最高的城市之一，城市慢慢取消疫情限制，已準備好在未來幾個月的更多成長。

Compass市場發展部門負責人伊頓(Sandra Eaton)指出，首購買家正在推動房市活動，有許多千禧一代買家，由父母支持頭期款或有來自股市獲利資金投入房市。

舊金山 疫情 疫苗

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