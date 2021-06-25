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勞勃瑞福猶他州度假勝地牧馬場 490萬上市

編譯組／綜合報導
牧場寬闊的草原景色。（Colton Marsala）
牧場寬闊的草原景色。（Colton Marsala）

好萊塢知名影星兼導演勞勃瑞福（Robert Redford），近期將其位於猶他州度假勝地，占地30畝的牧馬場，以490萬元價格上市。

這座馬場在勞勃瑞福於1998年拍攝的西部片「馬語者」（The Horse Whisper）後，被稱為「馬語牧場」（Horse Whisper Ranch）。

廚房。（Colton Marsala）
廚房。（Colton Marsala）

這座牧場座落在風景如畫的山脈、河流和山谷中，位於查爾斯頓鎮（Charleston），距離聖丹斯山度假村（Sundance Mountain Resort）約15分鐘車程，該度假村為勞勃瑞福於1960年代開設，去年售出的滑雪勝地。

過去半個世紀以來，勞勃瑞福一直在猶他州購買土地，據相關機構稱，他在聖丹斯地區擁有約1800畝地。而這座30畝的馬語牧場，是其於1996年購買，主要作為他的馬匹冬季放牧場地。

農舍後院。（Colton Marsala）
農舍後院。（Colton Marsala）

儘管契約限制了該物業開發狀況，但牧場仍有一棟1500平方呎的兩房農舍。客廳有一個從地板到天花板的石頭壁爐，也有一個寬敞的工作室，木地板、書桌和架子等。牧場的其他地方還設有木棚、花園、車庫、乾草穀倉、馬廄和牧場等。

房間。（Colton Marsala）
房間。（Colton Marsala）
勞勃瑞福位於猶他州的馬語牧場，以490萬元放上市場。（Colton Marsal...
勞勃瑞福位於猶他州的馬語牧場，以490萬元放上市場。（Colton Marsala）

現年84歲的勞勃瑞福，以「虎豹小霸王」（Butch Cassidy and the Sundance Kid）、「大陰謀」（All the President's Men）和「騙中騙」（The Sting）等角色聞名。

牧場內的兩房農舍。（Colton Marsala）
牧場內的兩房農舍。（Colton Marsala）

這位來自聖塔蒙尼卡的影星，1980年初次執導「凡夫俗子」（Ordinary People）便獲得奧斯卡獎，並於2002年獲頒奧斯卡終身成就獎。@[email protected]>

除在聖丹斯擁有一個更大的牧場外，勞勃瑞福在加州葡萄酒鄉，還擁有一座十畝住宅，並於2019年，以700萬元價格售出。

馬廄。（Colton Marsala）
馬廄。（Colton Marsala）
奧斯卡獎 猶他州 加州

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