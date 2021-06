勞勃瑞福猶他州度假勝地牧馬場 490萬上市

牧場寬闊的草原景色。(Colton Marsala)

好萊塢知名影星兼導演勞勃瑞福(Robert Redford),近期將其位於猶他州 度假勝地,占地30畝的牧馬場,以490萬元價格上市。

這座馬場在勞勃瑞福於1998年拍攝的西部片「馬語者」(The Horse Whisper)後,被稱為「馬語牧場」(Horse Whisper Ranch)。 廚房。(Colton Marsala)

這座牧場座落在風景如畫的山脈、河流和山谷中,位於查爾斯頓鎮(Charleston),距離聖丹斯山度假村(Sundance Mountain Resort)約15分鐘車程,該度假村為勞勃瑞福於1960年代開設,去年售出的滑雪勝地。

過去半個世紀以來,勞勃瑞福一直在猶他州購買土地,據相關機構稱,他在聖丹斯地區擁有約1800畝地。而這座30畝的馬語牧場,是其於1996年購買,主要作為他的馬匹冬季放牧場地。 農舍後院。(Colton Marsala)

儘管契約限制了該物業開發狀況,但牧場仍有一棟1500平方呎的兩房農舍。客廳有一個從地板到天花板的石頭壁爐,也有一個寬敞的工作室,木地板、書桌和架子等。牧場的其他地方還設有木棚、花園、車庫、乾草穀倉、馬廄和牧場等。 房間。(Colton Marsala) 勞勃瑞福位於猶他州的馬語牧場,以490萬元放上市場。(Colton Marsala)

現年84歲的勞勃瑞福,以「虎豹小霸王」(Butch Cassidy and the Sundance Kid)、「大陰謀」(All the President's Men)和「騙中騙」(The Sting)等角色聞名。 牧場內的兩房農舍。(Colton Marsala)

這位來自聖塔蒙尼卡的影星,1980年初次執導「凡夫俗子」(Ordinary People)便獲得奧斯卡獎 ,並於2002年獲頒奧斯卡終身成就獎。

除在聖丹斯擁有一個更大的牧場外,勞勃瑞福在加州 葡萄酒鄉,還擁有一座十畝住宅,並於2019年,以700萬元價格售出。