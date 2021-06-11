奇諾新建案Morning Sun 康斗42萬5990元起

奇諾Morning Sun新建案。（資料圖）

聖伯納汀諾縣奇諾市（Chino）比鄰華人 心目中宜居城市奇諾岡（Chino Hills）和東谷市（Eastvale）之間，加上內陸帝國居住環境愈來愈吸引購屋者，近幾年奇諾市的房價也持續升高，新居民愈來愈多。據地產專業網站Zillow數據，奇諾市住宅平均價值已超過60萬元。新建案Morning Sun是新康斗社區之一，吸引不少購屋者光顧。

Morning Sun新建案位於奇諾市南部，地址：15961 Pilot Ave. Chino。屬於奇諾南區保留地開發建案，原是大片養牛場，如今成為住宅區。與附近康斗住宅比較，這裡康斗也有城市聯排屋特點，共有三層，幾家聯排。面積1203-1572平方呎，2-3居室，2-2.5衛浴，價格在42萬5990元至46萬1440元。目前展示屋接待有興趣購物者參觀，而社區數個康斗正在建設中。

奇諾Morning Sun新建案。（資料圖）

以Plan 2為例，共有三層，一樓是兩車位車庫，從門廊直接上二樓，所以一樓大部分面積是車庫，以及熱水系統。二樓是廚房、開放式會客廳、餐廳為一體，還有一個陽台及共享衛生間。三樓包括一個主臥室兩個次臥室，主臥有獨立衛浴，兩個次臥共享一個衛浴間，還有洗衣間等。從整體佈局看，適合較年輕夫婦及子女居住，一樓並未設年長者屋。該款房型還有Plan 1或Plan 3，有興趣者可實地探訪展示屋。

奇諾Morning Sun新建案。（資料圖）

從建案位置看，由於比鄰奇諾岡、東谷市，購物比較方便，尤其奇諾岡市早有中餐館、華資超市，所以華人居民購物就餐不成問題，而且東谷市未來也有99大華超市進駐，華人購物會更加方便。當地學齡孩童在奇諾谷學區 就讀，社區附近就有一所小學，不足15分鐘車程有奇諾岡高中，子女就學非常方便。出入交通方面，距離91號、71號、60號、15號公路都很便捷，距安大略國際機場 不到半個小時車程。距離內陸最大的安大略購物中心、維多利亞花園步行街交通順暢。

室內陳設。（檔案圖）

奇諾市近年將大片養牛場改造成為住宅區、工業倉儲區，未來城市規模還會進一步擴大。目前規畫在市區南部建設市中心，地點就在新建案Morning Sun附近，必然帶動商業繁榮餐飲商家增加，物業增值潛力很大。