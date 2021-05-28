退休金沒著落？可採州府CalSavers

權威保險EPIA公司CEO裴映棋（Angel Peil）（上），以及楊氏退休金諮詢公司退休金管理副總裁，楊致遠（Jeremy Yang）。（視頻截圖）

面向中型企業的CalSavers計畫開放時間即將臨近。權威保險EPIA公司27日舉辦線上講座，邀請楊氏退休金 諮詢公司ERPA、QPA、QKA的退休金管理副總裁楊致遠（Jeremy Yang）講解CalSavers，其好處和壞處以及企業該如何挑選合適的退休計畫。

楊致遠說，統計數據顯示，加州 將近一半的的人退休後會陷入經濟困難或低於兩倍以下的貧困線。有750萬加州人沒有工作上的退休計畫，其中這些人有約三分之二是在百人以下小型公司工作。根據加州法律，五人以上的公司必須為員工提供退休計畫，或提供加州CalSavers退休儲蓄 計畫。

什麼是CalSavers計畫？該計畫需要注意三部分，第一，員工正式入職30日後自動開啟CalSavers退休儲蓄計畫。第二，在該計畫下，按照最新規定，員工最少需將稅後純收入的5%存入退休計畫中。第三，CalSavers屬於Roth IRA，即存入的錢是稅後的。雇主只需將員工信息傳至CalSavers，無須付費，也無須擔任受託人。

CalSavers計畫對於不同規模的公司有不同申請截止日期。大於百人員工的公司申請截至2020年9月30日，因此已經錯過截止日，應該立即申請。50人至100人的公司截止日為2021年6月30日。有五人以上50人以下員工的公司截止日為2022年6月30日。

楊致遠說，CalSavers不是適合所有企業，該計畫也有侷限性。例如，CalSavers是一種ROTH IRA，根據今年政策，2021年存入賬戶的金額不得超過6000元。對於企業來說，員工入職前一個月必須告知員工是否加入CalSavers，否則將員工將自動加入，這對每個企業來說時間上都很緊張。

另外，對CalSavers退休存儲賬戶的貢獻，每年都會上漲1%，如今年將收入5%存入，明年就是6%，這樣一直漲至8%。另外，CalSavers計畫對於雇主不友好，這項計畫無法減少雇主的可徵稅收入（taxable income）。

更多CalSavers退休計畫詳情可至www.calsavers.com查看。

楊致遠說，企業需根據自身情況選擇退休計畫。退休計畫還有很多，包括Simple IRA、SEP IRA、Profit Sharing Plan、401（k）PS Plan、Defined Benefit Pension Plan等。