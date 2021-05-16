通脹影響股市 專家教你躺著賺

經歷通貨膨脹恐慌造成股市下跌之後，13日和14日股市又繼續上漲。面對通脹壓力，投資者該如何調整投資組合？三名金融投資專家從不同角度解析通脹影響、投資策略和如何躺著掙錢。（unsplash圖片）

美國 股市經歷瘋狂星期五！經歷通貨膨脹恐慌造成股市下跌之後，13日和14日股市又繼續上漲。面對通脹壓力，投資 者該如何調整投資組合？三名金融投資專家從不同角度解析通脹影響、投資策略和如何躺著掙錢。

教授及私募基金的管理人袁福廷表示，前幾天因為通貨膨脹，科技股跌很兇，現在感覺空襲警報已過。科技股可加碼，因為目前股市跑的快還是要靠科技股，所以他的投資組合從10%的科技股加碼到40%。科技股中最安全就是亞馬遜等龍頭大股，目前比較好的投資組合是，一半科技股和一半非科技股，比如能源物料股如鋼鐵股、金融類股票 、平價零售店股等。對於股票和債券分配比例，他認為還是以年齡為主，如是50歲，就是各一半。如是60歲就是40%股票和60%債券，40歲的就是60%股票和40%債券。

對於股市走勢，他認為是進入到波形理論最瘋狂的第五波。預測道瓊指數到2022年會達到5萬點，原因是美國現在疫情得到控制，年初又放鬆銀根，比特幣也有很多錢出來，導致市場錢越來越多，這些錢很多會進入股市。通貨膨脹雖然壓力很大，但還沒大到受不了。通脹雖然對股市不利，但是股票也是一種資產，通脹大的時候，股票也會漲 。因此當潮水不斷進入，股市還有很大空間往上走。

在動盪市場背景下，選擇三倍指數基金（Triple Index）更安全，且隨著時間流逝讓你躺贏。任職於紐約華爾街投行的楊家淦表示，市場短期的不確定性很高，因為這次通貨膨脹是自2008年金融風暴以來最高的。在不確定的大環境下，他推薦能源股和金融股，因為通常通脹時，金融股和能源股都會獲利。如果民眾對股票很擔心，可買指數型基金，因為不管買什麼股票，其整體都和指數相關。尤其從長期來看，指數基金是絕對好的，建議可一半放喜歡的股票，一半放指數基金。如一個年輕人將錢放在指數基金，這筆錢每五年或者十年就能翻倍一次，30年以後絕對獲利良多。

金融投資與財富管理專家林日昇認為，通脹是短期暫時性的，美國更應該擔心的是中國電子貨幣威脅美元地位。他表示，本周85%的公司財報都好於預期，但是華爾街對通脹的恐懼導致了股市動盪。他認為通脹4.6%是短期現象，主要原因包括油價和二手車的價格上漲，其次是薪水和生產力不同步導致的。現在的市場依然是投資、投資再投資，通脹之下可以買房地產和股票，有錢去投資就不怕通脹。

他說，美國未來五年的經濟風險在於美元面對電子貨幣的衝擊。因為全世界只有一個國家無限量印錢，那就是美國。如果中國用電子貨幣，金融流動性很大，那美元的優勢就減弱，電子貨幣就是美元的剋星。美國要小心，不能讓美國國債失控，屆時如全世界不買美元帳，美元就很慘。