千禧世代進場 郊區新房升值空間大

今年火爆的房產市場，哪些地方升值最快？（unsplash.com）

針對今年火爆的美國房產市場，哪些地方升值最快？洛杉磯資深房產經紀陳媛媛說，東邊的新房是個趨勢，升值空間相對比較大。

陳媛媛指出，今年房市火爆，有個重要原因是千禧一代開始買人生的第一套房，而這些年輕人傾向於買比較新的郊區房。 「新房在滿足年輕人審美需求之外，還能節約裝修費用。今年人工、建築材料都漲價，年輕人沒有充足資金，買新房就不用考慮裝修費。」

加州 美信置業McSen Realty合夥人劉藍也指出，以往大家不會考慮在偏遠地方購置房產，但今年郊區房產市場卻意外熱門，「比如河濱縣再往南的一些城市，之前肯定不會是大多數人考慮的地方，但今年購房者卻很多。」

陳媛媛分析今年的房產市場，「往年奇諾崗的房子，只要超過70、80萬就賣得比較慢，今年卻漲得厲害，50萬出頭的房子被很多人搶，最後都是加價到60多萬才能搶到手。再比如安大略的房子，以前很多人都會覺得太遠，但這一年房價 漲勢同樣喜人。」

城郊地區新房成為今年熱門選擇，除了房價總價低，滿足年輕人第一套購房需求之外，疫情讓很多居家工作的上班族也選擇買郊區房子，因為不用考慮上下班通勤時間，總價低、空間大的郊區房子成為很好的選擇。

那對於一般的投資 買房族來說，該如何選擇合適的地理位置？

陳媛媛指出，主要看這個城市的產業鏈、學區、商圈、以及就業機會的分布，還有一個不能忽略的因素，「城市居民如果相對年輕，後續發展空間也更大。」

另外，陳媛媛建議如果買投資房，最好選擇購置這個城市房產的入門價，「入門價通常就是剛需房的價格，不大會跌，因為剛需房每個人都需要，日後若想脫手賣掉也比較容易，而且剛需房升值空間都比較大。」