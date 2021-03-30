公司交際餐費可100%抵稅 外賣也算

公司2021年及2022年支付或發生的「交際餐飲費用」可以100%完全抵扣。（unsplash）

為擴展生意，許多公司都有「交際費」專用款項。美國政府現在提供公司業者，在交際過程所產生的餐飲費用，有限度的抵稅額度。由於現在的餐飲業受疫情影響損失很大，總統拜登 為振興餐飲業，日前簽署的新紓困 案中，取消了最多只有50%扣抵額的「交際餐飲費用」限制。

根據新規定，只要在2021年及2022年這兩年，支付或產生的「交際餐飲費用」，可以100%全額抵扣。此項規定對中小企業是好消息。

該項抵稅辦法不僅限於在餐館用餐產生的費用，透過外賣或外送請客也可納入，其他交際餐飲相關的規則仍適用。

常見的「交際費」支出，包含企業為招待客戶、協力廠商等對象，代為購買表演及活動門票、旅遊機票與住宿時所發生給付。照理來說，公司不可扣除交際費用，但應酬場合所支付的餐飲，在金額合理的狀況下，該餐飲支出可依「餐費」相關規定扣除。

會計師李新忠解說新規定，在多數情況下，企業要想交際所產生的餐飲費用完全被抵免，交際餐飲金額必須合理；在享用餐飲時，必須有一名員工在場；交際請客的對象，包括現在或潛在的顧客、供應商、員工、代理商、合夥人、或專業顧問。若公司是在娛樂活動中提供餐飲，這個帳單必須與娛樂活動分開支付，或在發票上明確註明，因為娛樂項目不可以抵稅。

會計師張青舉例指出，假設C公司（C Corp）一年交際餐飲費為1萬元，以前只有5000元能夠抵掉淨收入，現在抵扣額多了5000元。按照聯邦公司稅率21%、加州 C公司稅率8.84%，這額外的5000元花費，等於又幫公司增加約1500元抵扣額。他坦白說，這對公司整體來說影響沒有非常大，但這項抵稅額確實仍可幫公司省下一些錢，同時鼓勵公司花錢消費，振興餐飲業。