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一分鐘解答：商業貸款與SBA貸款有何不同

金融大小事

商業貸款種類林林總總，包羅萬象，像人們熟知的聯邦小企業管理署（SBA）的貸款其實也是商業貸款的一部分。中國信託銀行（CTBC Bank，以下簡稱中信）高級副總裁、商業貸款組長Warren Chiang表示，除了一般公司商業信貸額度（Business Lines of Credit）和信用證外，中信銀行還提供商業房地產貸款，譬如公寓、倉庫、住商混合樓、辦公大樓、零售商場、餐廳和酒店等。

Chiang表示，簡單來說SBA貸款是提供給企業主自用，譬如購買設備、擴建倉庫，但不是用於投資目的。SBA目的主要是扶持中小型企業創造更多就業機會，但通常SBA貸款相較於一般的商業貸款審核手續稍微麻煩一些，費用也比較高一點。

他舉例，如果一家中小型企業想購買倉庫做為擴張生意用途，假設頭款最多只能拿出10%至15%，建議企業主考慮SBA貸款，因為SBA有些貸款方案最高可達90％的貸款，依據業務類型，貸款最高可達500萬至550萬元。但若頭款只有10%至15%，一般商業貸款比較難批准，因此如果小型企業主有類似情況，選擇SBA貸款更適合。

而一個企業主最多只能借到三項SBA貸款，假若是投資用途，可以考慮商業貸款。中信銀行為投資人提供彈性貸款方案，包括適用美國政府租金管制政策的公寓集合式住宅、辦公室、零售、工業用途、混合用途，以及其他所得來源類型的不動產物業。中信銀行為直接借款人，提供系統多樣貸款選項，如固定利率與變動利率型貸款選項，客製化貸款方案。（記者 王全秀子）

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