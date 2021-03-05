朝一站式交易邁進！Zillow進階交易 現金出價

Zillow從線上平台逐漸開始實際操作房屋買賣。（Zillow圖片）

在廣大買賣房屋民眾的印象中，Zillow只是一個線上房地產 平台，用於瀏覽房子或查詢鄰居房屋價值。不過近來該公司成立了一個Zillow Offer的新部門，以現金出價，實際操作房屋買賣，為其業務模式的重大轉變，也間接影響了房地產市場未來交易的模式。

近日該公司宣布一項新功能「Zestimate」現金出價（cash offer），試圖簡化考慮向Zillow出售房屋的房主流程。民眾大多對Zillow的房價在線估算系統「Zestimate」不陌生，通常它能根據周圍房屋和歷史交易紀錄，計算出估價。

現在，符合要求的一些房屋，Zillow公司可直接按照「Zestimate」算出的價格，作為初始出價，用現金購買該屋。對於希望在不經過正式掛牌上市等麻煩，就能完成交易的房主來說，這可能意味著更快的出手時間。對於潛在買家來說，也可以將這個價格作為參考，了解知道要買的下一個房子該花多少錢。

對於Zillow的策略發展，這項新功能只是從在線房地產數據中心，轉變為「Zillow 2.0」的新一步棋。Zillow 2.0希望達到一站式交易，可進行房屋買賣，提供與附近房地產經紀人的聯繫以及房屋貸款 等。Zillow首席運營官Jeremy Wacksman表示，「這一切都是為了朝更多一鍵式必殺技，邁出這些步驟。使房地產交易體驗更加無縫，更加輕鬆，更加集成」。

Zillow Offer分部始於2018年，現已在全國25個地區落實，從佛羅里達州 的坦帕市到科羅拉多州的柯林斯堡都有。通常這些地區的房主可以提交問卷調查表，或還可提供房屋照片，並在幾天之內從Zillow收到初始的現金出價。而目前這個新的「Zestimate現金出價」功能，符合條件的房主可以跳過該過程。

最初的「Zestimate現金出價」將在23個地區啟動。 Wacksman說，Zillow擁有足夠的房屋及數據，因此有信心將Zestimate的價格作為其最初的現金出價價格。房地產世界有時批評Zestimates和其他類似在線房屋價值估算工具，因為它們不代表房地產的真實市場價值。

但Zillow表示，其定價算法是可靠的。 Wacksman說，對於拒絕了Zillow現金報價的房主，其最終出售的價格和Zillow出的價差異通常不到1％。