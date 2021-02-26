佳士得集團 在美唯一的華裔Owner Broker (Lily梁琍琍)

Strand Hill 團隊

Palos Verdes半島位於洛杉磯西南方，一面靠山，三面環海，有山有水，空氣新鮮，四季如春，夏天比內陸溫度低20度，近洛杉磯國際機場。PV半島風景優美，學區優良，學風純樸。Lily梁（梁琍琍）住在PV已超過30年，她周遊世界各地後，更加體會PV是最適合家居之地，唯一的缺點是離FWY較遠，但很多人認為這也正是它的優點。

梁琍琍目前主要是高檔物業的Listing Agent。她在台灣剛考上輔仁大學後隨即轉來美國 攻讀大學。她出身書香門第的家庭，父親是知名教授，在三十年代即獲瑞士政治學博士，後為政府網羅從政，歷任江西省省黨部主任委員及立法委員等職，母親為高中校長。

由於家教甚嚴，所以她秉持家訓，工作上一直重質不重量，經營高端房地產 業務，從早期Coldwell Banker到蘇富比（Sotheby），她都是最高成交金額的Agent之一，後來成立Strand Hill Properties成為佳士得一員，公司Agents逾百，是加州海岸城市成績最優異的Brokerage之一。梁琍琍也是佳士得在美唯一的華裔Owner Broker。

佳士得世界有名，在各重要城市都有駐點，專門負責高端房地產買賣，有些佳士得拍賣 客戶在拍賣擁有收藏品之後，會將物業交由佳士得處理，因而他們高質量的客戶與一般客源有異。

由於工作因素，梁琍琍經常來回於歐洲與亞洲，因此與銀行界和五星級旅館業都有交流，客源多且分佈不同的行業，很多源於當時的同行。她先生為美國國際公司法著名律師，女兒女婿皆為哈佛畢業從事教育工作，兒子身高6呎10寸，本為籃球中鋒，膝蓋受傷後也加入她公司行列，專門負責電腦工作業務。Lily熱心公益，曾是多個地方社團董事會成員，包括LA BioMed，Asian American Symphony等。

梁琍琍業績優異，在Wall Street Journal評選全美國Top 250名Agent中，她曾多次列名前100名。除獲客戶好評並擁有眾多忠實跟隨她的客戶群。

大約5年前，梁琍琍和她的商業夥伴克里斯（Chris），與佳士得國際房地產（Christie's International Real Estate）建立了從屬關係，業務覆蓋南灣地區。

她說：「我們之所以稱新公司為Strand Hill，是因為我們代表了從曼哈頓海灘Strand到Palos Verdes Hill的客戶。我們從最初的幾個人發展到現在的100多個代理商。到2020年，我們在整個南灣地區300萬美元以上物業的銷售中，成績是第一名。此外，在我們公司工作的代理商不僅工作努力，而且在其他所有方面都享有自己的聲譽，這使我們成為一個強大的團隊」。

梁琍琍在接受訪問時表示 : 「我們在如此短的時間內取得成功的主要原因，在於我們敬業的客戶服務導向型代理商小組，他們以最高的道德標準為客戶提供服務，同時彼此相互協作和相互支持。我為與這個優秀的團隊合作而感到榮幸。通過共享相同的客戶，我們也與佳士得拍賣行緊密合作。很多時候，藝術品收藏家會出售房屋，然後通過佳士得拍賣行出售其收藏品。」

她說 : 「佳士得的歷史，聲譽和成功在豪華房地產市場上首屈一指。此外，我們還是世界領先的房地產公司之一，和國際豪華投資組合的成員。我們與不同國家和地區的分支機構有著緊密的聯繫。我們與非常合格的客戶合作，絕不會浪費大家的時間，我們是一家真正的國際連線的高檔房地產組織」。

如有任何問題，可去電310-373-3333。她說 : 「我希望能盡我所能和經驗，為客戶分辨評估一生最重要的投資，看到他們成家，兒女成立就是最大的滿足」。而「她」，現在也在為第三代客戶做初級（Entry Level）的慎選投資，畢竟年輕人需要先有一個基礎良好的開始、再談長遠。而她認為，這也是她該做到的。

梁琍琍表示：「在整個COVID-19大流行期間，許多不曾考慮PV住家的客戶，因為可以遠距離上班，而將PV列為首選。對於買主雖然2021年的庫存仍然非常低，但是超低利率千載難逢，對於賣主，現在也是銷售的好時機，因為價格比去年上漲，而且買主選擇有限。」