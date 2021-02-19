我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情重創 加州失業金申請人數再創新高

拜登稱上任沒疫苗 川普嗆精神失常

韓皇室在美皇宮！千橡市買1260萬元豪宅 華人經紀成交

洛杉磯訊
寬大的主臥室，特大號床看起來都小了。（Tiffany胡網站提供）
寬大的主臥室，特大號床看起來都小了。（Tiffany胡網站提供）

韓國皇室後裔Andrew Lee及太太Nana Lee。（洛杉磯時報檔案照片）
韓國皇室後裔Andrew Lee及太太Nana Lee。（洛杉磯時報檔案照片）

這不是韓劇，而是真實故事。洛杉磯時報日前報導，韓國皇室後裔Andrew Lee，由華人經紀胡逸（Tiffany Hu）協助在洛杉磯近郊的千橡市(Thousand Okaks)，以1260萬元買下占地20英畝的豪宅，成為韓國皇室在美國的皇宮，吸引許多好奇的眼光。

濃濃的法國皇宮風格的正門。（Tiffany胡網站提供）
濃濃的法國皇宮風格的正門。（Tiffany胡網站提供）

韓國於二戰後廢除皇室制度，朝鮮王朝李氏家族成員散居海內外各地，Andrew Lee出生於美國印第安納州，父親刻意隱瞞與南韓皇室的關係，直到2013年後才得知父親是皇室後代。2018年Andrew受朝鮮王朝高宗最後一個皇孫李錫，在比佛利山一家餐廳舉行冊封太子的傳劍儀式。

Andrew從小對互聯網有濃厚興趣，就讀普渡大學，然後轉學但最終輟學，從事軟件開發和作家，創辦VPN服務Private Internet Access，2009年創建私人控股公司London Trust Media，Inc. LTM。他還共同創立並出售許多創業公司，其中比特幣投資項目之一的Mt. Gox North America，Inc.，於2011年初被Tibanne Co. Ltd.收購。

協助Anderew完成美國皇宮美夢的華人經紀胡逸（Tiffany Hu），中國上海出生長大，於上海音樂學院學習小提琴，並是奧斯卡獲獎紀錄片「從毛澤東到莫札特」的特色小提琴手，曾旅居歐洲精通法語。在獲得南加大碩士學位後定居洛杉磯，在好萊塢影視圈開創成功的音樂生涯，曾舉辦獨奏、交響音樂會，錄製數千部電影電視節目、廣告和電子遊戲，與多知名電影和電視製作人、導演、作曲家和音樂家合作。

協助皇宮成交的音樂家地產經紀胡逸。（圖：Tiffany Hu提供）
協助皇宮成交的音樂家地產經紀胡逸。（圖：Tiffany Hu提供）

之後因緣際會與對房地產的熱情，經由對好萊塢影劇圈的了解及人脈，她過去在音樂上的專業工作態度，順利的發展地產事業。她也出現在數個地產電視節目，包括熱播真人秀電視劇「百萬美元經紀洛杉磯」，NBC的「Open House」、AWE的「大門之後」、「出售超級豪宅」 、中國國際航空公司 「訪問美國家園」 及「在比弗利山莊遇見明星」等節目之中。她專精洛杉磯西區、比佛利山莊、馬里布、聖塔莫尼卡、Bel Air、Brentwood、Pacific Palisades及周邊的豪宅社區。

這不是街上，是莊園一角（Tiffany胡網站提供）
這不是街上，是莊園一角（Tiffany胡網站提供）

這豪宅浴室大到可以開會。（Tiffany胡網站提供）
這豪宅浴室大到可以開會。（Tiffany胡網站提供）

Tiffany介紹，這棟千橡市交易金額最高的莊園品味非凡，位於高尚的隱祕谷（Hidden Valley）社區，成為韓國皇室在美國的皇宮。該莊園由設計師Roy Sklarin重新設計充滿法國皇宮風格，占地20英畝，包括1萬4000平方呎雕梁畫棟的主建築，有7間臥室、13間浴室，包括帶雙浴室的豪華主臥室套房，內有櫥衣間。雙島式美食廚房，品酒室、劇院、健身房、單獨的賓客區，還有訂製的家具、水晶吊燈、手工梯級和窗簾。Tiffany特地為該莊園拍攝影片詳細介紹，看完之後只驚嘆，有時貧窮會限制了我們的想像力。

韓國皇室的美國皇宮（Tiffany胡網站提供）
韓國皇室的美國皇宮（Tiffany胡網站提供）
皇宮大門有警衛室。（Tiffany胡網站提供）
皇宮大門有警衛室。（Tiffany胡網站提供）

美國 洛杉磯 比佛利山

上一則

78歲老婦接種後猝死 證實與疫苗無關

下一則

2抖音網紅疫期聚眾開趴 出庭不認罪

延伸閱讀

駐洛杉磯經文處攜手UCLA亞太中心合作培育英才

駐洛杉磯經文處攜手UCLA亞太中心合作培育英才
洛杉磯縣衛生局宣布 重開學校已符合安全標準

洛杉磯縣衛生局宣布 重開學校已符合安全標準
球星歐尼爾豪宅超奢華 除了室內籃球場 車庫可停17豪車

球星歐尼爾豪宅超奢華 除了室內籃球場 車庫可停17豪車
梅根慘了！比婆婆卡蜜拉更讓英國人厭惡？

梅根慘了！比婆婆卡蜜拉更讓英國人厭惡？
千算萬算沒想到？英皇室本期待梅根與凱特成為好妯娌

千算萬算沒想到？英皇室本期待梅根與凱特成為好妯娌
煲劇了解歷史

煲劇了解歷史

熱門新聞

搶案發生的廣場。（谷歌地圖）

在麵包店內被搶 南加華婦：這是很可怕的現象！

2021-02-15 20:37
現在從中國回美國的旅客人數有限。（檔案圖）

中美線 中國航班突接連取消

2021-02-13 01:19
有一批群眾打完兩針後幾乎沒什麼反應，副作用小造成「恐慌」。（路透）

打完兩針新冠疫苗無反應擔心沒抗體 專家說可以這麼做

2021-02-12 15:15
華裔婦女在麵包店被搶皮包。（視頻截圖）

世說新聞／大過節華人失財又受傷 這些小習慣竟是誘因

2021-02-17 13:11
有一批群眾打完兩針後幾乎沒什麼反應，副作用小造成「恐慌」。（路透）

打完2劑疫苗反應小 華人擔心沒抗體 專家：不代表疫苗無效

2021-02-14 01:18
施打疫苗的大棚。（蕭太太提供）

第二針疫苗反應大 數小時後才顯現

2021-02-17 21:16

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
德州民眾遇風暴無電可用 參議員克魯茲卻赴墨西哥度假

德州民眾遇風暴無電可用 參議員克魯茲卻赴墨西哥度假
全裸趴瀕危大象！傳奇球星愛女被轟爆

全裸趴瀕危大象！傳奇球星愛女被轟爆
暴風雪再襲南部至東北部 今明影響逾億人

暴風雪再襲南部至東北部 今明影響逾億人
德州現「明天過後」末日場景：沒水沒電 酷寒裡求生

德州現「明天過後」末日場景：沒水沒電 酷寒裡求生
麥康諾與川普撕破臉 選後支持度驟跌29%

麥康諾與川普撕破臉 選後支持度驟跌29%