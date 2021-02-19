韓皇室在美皇宮！千橡市買1260萬元豪宅 華人經紀成交

寬大的主臥室，特大號床看起來都小了。（Tiffany胡網站提供）

韓國皇室後裔Andrew Lee及太太Nana Lee。（洛杉磯時報檔案照片）

這不是韓劇，而是真實故事。洛杉磯 時報日前報導，韓國皇室後裔Andrew Lee，由華人經紀胡逸（Tiffany Hu）協助在洛杉磯近郊的千橡市(Thousand Okaks)，以1260萬元買下占地20英畝的豪宅，成為韓國皇室在美國 的皇宮，吸引許多好奇的眼光。

濃濃的法國皇宮風格的正門。（Tiffany胡網站提供）

韓國於二戰後廢除皇室制度，朝鮮王朝李氏家族成員散居海內外各地，Andrew Lee出生於美國印第安納州，父親刻意隱瞞與南韓皇室的關係，直到2013年後才得知父親是皇室後代。2018年Andrew受朝鮮王朝高宗最後一個皇孫李錫，在比佛利山 一家餐廳舉行冊封太子的傳劍儀式。

Andrew從小對互聯網有濃厚興趣，就讀普渡大學，然後轉學但最終輟學，從事軟件開發和作家，創辦VPN服務Private Internet Access，2009年創建私人控股公司London Trust Media，Inc. LTM。他還共同創立並出售許多創業公司，其中比特幣投資項目之一的Mt. Gox North America，Inc.，於2011年初被Tibanne Co. Ltd.收購。

協助Anderew完成美國皇宮美夢的華人經紀胡逸（Tiffany Hu），中國上海出生長大，於上海音樂學院學習小提琴，並是奧斯卡獲獎紀錄片「從毛澤東到莫札特」的特色小提琴手，曾旅居歐洲精通法語。在獲得南加大碩士學位後定居洛杉磯，在好萊塢影視圈開創成功的音樂生涯，曾舉辦獨奏、交響音樂會，錄製數千部電影電視節目、廣告和電子遊戲，與多知名電影和電視製作人、導演、作曲家和音樂家合作。

協助皇宮成交的音樂家地產經紀胡逸。（圖：Tiffany Hu提供）

之後因緣際會與對房地產的熱情，經由對好萊塢影劇圈的了解及人脈，她過去在音樂上的專業工作態度，順利的發展地產事業。她也出現在數個地產電視節目，包括熱播真人秀電視劇「百萬美元經紀洛杉磯」，NBC的「Open House」、AWE的「大門之後」、「出售超級豪宅」 、中國國際航空公司 「訪問美國家園」 及「在比弗利山莊遇見明星」等節目之中。她專精洛杉磯西區、比佛利山莊、馬里布、聖塔莫尼卡、Bel Air、Brentwood、Pacific Palisades及周邊的豪宅社區。

這不是街上，是莊園一角（Tiffany胡網站提供）

這豪宅浴室大到可以開會。（Tiffany胡網站提供）

Tiffany介紹，這棟千橡市交易金額最高的莊園品味非凡，位於高尚的隱祕谷（Hidden Valley）社區，成為韓國皇室在美國的皇宮。該莊園由設計師Roy Sklarin重新設計充滿法國皇宮風格，占地20英畝，包括1萬4000平方呎雕梁畫棟的主建築，有7間臥室、13間浴室，包括帶雙浴室的豪華主臥室套房，內有櫥衣間。雙島式美食廚房，品酒室、劇院、健身房、單獨的賓客區，還有訂製的家具、水晶吊燈、手工梯級和窗簾。Tiffany特地為該莊園拍攝影片詳細介紹，看完之後只驚嘆，有時貧窮會限制了我們的想像力。