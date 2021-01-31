新春稅務生活線上大講座精闢實用 600人取經滿載而歸

張青接任北美華人會計師協會會長。（線上截圖）

北美華人 會計師協會、國稅局 、世界日報 30日共同合辦「新春稅務生活線上大講座」，結合美、中、港、台兩岸四地的專家，針對現下熱門議題進行了全面的探討與分享，吸引超過600人上線取經，不少讀者從開始聽到結束，讚揚內容豐富多元，滿載而歸。

國會眾議長Nancy Pelosi的代表Paul Pelosi Jr.、國會眾議員趙美心及金映玉、加州財務長馬世雲、國稅局外展部區域業務總督導Derek Ganter及世界日報社長于趾琴，均在線上感謝北美華人會計師協會29年來為華人社區的貢獻及付出，同時感謝卸任會長梁俊鍇兩年來的努力，以及祝賀張青接任新會長，鼓勵他繼續帶領協會舉辦更多活動服務大眾。

新春稅務生活線上大講座將在31日進入第二天議程，提供更多實用內容，歡迎民眾報名參與。報名專線: 626.581.2266或626.446.1448。報名鏈接：https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Cp_U3v3_SLGoj67SI0QTjg。