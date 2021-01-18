一分鐘看懂 「Contingency」

「Contingency」可被認為是買方過程中的一些「意外條款」或「附帶條款」。

「Contingency」可被認為是買方過程中的一些「意外條款」或「附帶條款」，即是在進入交易後，因為買家已經繳納訂金，但若發生條款中所列出的意外事件，導致沒有成交，便能保障買家還能拿回押金，不至於「打水漂」。

最常見的意外條款有「房屋檢查條款」(Inspection Contingency)，即在房屋檢查中若發現任何質量問題，買家可以要求賣家修復或降價等方式補償，如不能達成一致，買家可利用該條款終止合同。

其次還有「貸款 條款」（Mortgage Contingency），比如銀行或貸款公司批准的額度低於預期，或拒絕了買家的貸款申請，買家也可用此條款終止合同。類似的有「估價條款」(Appraisal Contingency)，比如銀行估價低於成交價，導致貸款額度降低，也可以此終止交易。

此外還有許多可以附加的意外條款，例如針對維修房屋費用，或是房屋保險 等。這些條款基本是保障買家，不過在市場火爆房屋搶手庫存少下，作為賣家因為不愁賣，因此不希望有買家會退合約，也可要求買家不得有任何意外條款。（記者李雪）