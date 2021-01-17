一分鐘看懂健康儲蓄帳戶（Health Saving Account）

健康儲蓄帳戶（Health Saving Account）是一個很好的理財、抵稅工具，放入該帳戶的錢可以抵稅。

健康儲蓄 帳戶（Health Saving Account）是一個很好的理財、抵稅工具，放入該帳戶的錢可以抵稅；如果將這筆錢用於符合資格的醫療用途也可以免稅；用這個帳戶裡的錢去投資 ，收益也可以免稅。因此開設健康儲蓄帳戶，每年存入一筆錢，也是積累和管理退休後醫療費用的一種好方法。

開設健康儲蓄帳戶必須符合一定條件，譬如要求參與高自付額健保 計畫（high-deductible health plan），但最大自付額（out-of-pocket maximum）有一定限制。譬如2020年要求個人自付額必須不低於1400元，家庭不低於2800元，最大自付額個人不超過6900元，家庭不超過1萬3800元。每年針對這些額度都有微幅調整，要開帳戶的民眾需留意。

健康儲蓄帳戶開好後，如是要存錢還有存放金額限制。譬如2020年個人健保計畫（individual health plan）最高可存入3550元，家庭（family health plan）最高可存入7100元；2021年個人最高可存入3600元，家庭最高可存7200元，另外55歲以上人士可多存入1000元。

這筆錢除了用於看病就醫免稅外，平時配眼鏡、購買某些藥品，只要看到商品標有「HSA eligible」即可。如果當年帳戶中還有沒用完的錢，這筆錢可以自動轉入下一年，非常方便。（記者 王全秀子）