洛杉磯隱藏岡上市最貴屋2750萬 最廉房327萬

洛杉磯縣「隱藏岡」（Hidden Hills）的房價，是眾所周周知的昂貴，對富人與名人來說，這個地方是洛城的一個亮點，不僅能提供令人安心的休憩之所，還擁有其他地方無法比擬的私密感。因該市是一個只有居民才能進入的巨型封閉式社區。目前該市最貴的上市房地產為2750萬元，上市最便宜的為327萬元。

也因此，隱藏岡聚集許多名人買家，包括演員斯塔莫斯（John Stamos）、小甜甜布蘭妮（Britney Spears）、快艇隊明星前鋒保羅喬治（Paul George）、天后「翹臀珍」珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）與幾乎整個卡戴珊家族（Kardashian）。

隱藏岡目前最昂貴的房屋占地2.6畝，主屋和賓館共有七間臥室，17間浴室，室內總面積超過2萬1000平方呎，包含電影院 、撞球室、酒窖。

戶外的園景包括游泳 池、水療中心、高爾夫球場、餐廳小屋、穀倉、馬廄、錦鯉池、網球場，還有包括健身 房、壁球場、擊球龍、按摩室、日光浴室與可容納150人的宴會廳等。

該屋住址為24733 Long Valley Road, Hidden Hills, CA 91302，要價2750萬元。

隱藏岡目前最低價的房屋，面積約超過2200平方呎，土地約為一畝。

一層樓的主屋有三間臥室，寬敞的廚房空間，與寬敞的日光浴室，可欣賞綠蔭草木的後院，室外有花園和泳池，田園風光的房屋還有一個穀倉。

該屋地址為5808 Hilltop Road, Hidden Hills, CA 91302，要價327萬5000元。