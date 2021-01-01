雷德蘭新建案The Meadows 學區優 產業稅不到2%

全一層展示屋。（KB Home官網提供）

聖伯納汀諾縣雷德蘭市（Redlands）正在興建的社區The Meadows，是該市諸多新建案之一，每單位平均價50餘萬元起。工作人員表示，居民進駐無需交住家協會月費（HOA），產業稅不到2%。位於雷德蘭學區 ，被譽為聖伯納汀諾縣優良學區。該市除了該社區，其它社區包括Solstice及北部Encore Collection也有新開發案。

據房產資訊網顯示，未來一年，雷德蘭市房價持續上漲。

The Meadows社區以獨立屋為主，面積在1627至2537平方呎之間，包括二層及全一層兩種房型。從展示屋看，價位在58萬990元的二層獨立屋，有五至六個臥室，三個衛浴，一大一小兩個車庫。有私家後院，一樓開放空間，集廚房、會客、餐廳於一體，還有一套相對獨立臥室及衛浴，可提供年長者使用。通往後院的落地窗寬大光線通透，一樓空間顯得尤其明亮。從二樓樓梯上行，到緩台處，可以看見二樓的休閒區。這是二樓休息聊天的地方。

二層住宅展示屋。（KB Home官網提供）

二樓除了有一間共有衛浴外，洗衣房、主臥室有一個衣帽間、獨立衛浴，配有一個浴缸及淋浴室、坐便等。從對內部居室總體印象看，注重採光、居民休閒交流、內部穿行舒適無障礙，滿足了居民基本需求。

開放式空間。（KB Home官網提供）

全一層獨立屋，以售價55萬2990元展示屋為例，包括四居室、兩個衛浴，兩個車庫，面積1853平方呎。從展示屋前門進入，可看見長長走廊，右側是三個獨立房間，有洗衣房及共享衛浴等設施。順著走廊可以到廚房、會客廳及餐廳的開放空間，隔著落地窗就是外面的私家後院。旁邊是主臥室，有獨立衛浴設施。主臥室與其它三個臥室距離較遠，設計者充分考慮到長輩求安靜的特點。而且所有用電器具都是節能設計，節能比例達45%。

The Meadows社區地址：1475 Shannon Ave. Redlands, CA 92374。位於聖伯納汀諾縣良好學區雷德蘭學區，距離雷德蘭大學距離不到兩哩車程，附近有Mountain購物中心、Citrus Plaza及市中心，醫療設施包括凱瑟醫療中心（Kaiser Permanente）及Loma Linda大學醫療中心。

私家後院。（KB Home官網提供）

雖然不靠近主要交通幹線，但駕車到10號及210號公路很方便。對華人 比較不方便的是，附近華人喜歡的傳統美食餐廳及華資超市 不多。

內部廚房。（KB Home官網提供）

二層住宅內部。（KB Home官網提供）

據房產資訊網Zillow統計，雷德蘭市住宅平均價格是47萬8728元，過去一年上漲9.4%，未來一年仍會上漲約10.4%。另一房產資訊網Redfin也顯示，雷德蘭市住宅平均價格在45萬元左右，2019年上漲約11.3%，該市房市具有很強競爭力。雖然兩者的數字有些差距，但均顯示住宅價位上漲趨勢。