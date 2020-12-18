華裔名導溫子仁 好萊塢豪宅求租

溫子仁的一棟位於洛杉磯好萊塢山上的豪宅正在出租中。（取自Realtor.com）

著名華裔 恐怖片導演 溫子仁（James Wan）最近當起了房東，他的一棟位於洛杉磯好萊塢山上的豪宅正在出租中，對於電影 迷們尤其是恐怖電影迷也是個好消息。

溫子仁因導演「奪魂鋸」（Saw）和「厲陰宅」（The Conjuring）等大型恐怖片而聞名，最近的作品則是主流大片「水行俠」 （Aquaman）。不過他自己最近的角色則是房東，個人擁有的在西好萊塢山上的一棟翻新豪宅，正在招攬租戶，每月租金為9995元。

該屋有三臥四浴，面積2951平方呎，房屋建於1960年。但近來經過大翻修，興建了大門和高大的樹籬隔開相當私密，裝修風格也更現代。屋內具有現代的開放式廚房，最新的家電，滑動玻璃門可欣賞到周圍群山景色，還可以方便地前往後院的露台休息區。

雖然面積在豪宅中不算特別寬敞，但主臥套房有足夠的空間容納休息區。編織竹簾為前院的窗戶帶來私密性，並設有步入式衣帽間和帶獨立洗手間的主浴室。屋後則有綠化和泳池，最吸引人的地方可能是毗鄰錦鯉池塘旁的露台用餐區，是舉辦私人露天晚宴的好地方。還有另一個涼棚覆蓋的用餐區就在廚房外，非常方便。

除了這棟出租屋外，溫子仁在Bel Air還擁有一棟更大的1930年代地中海風格豪宅，2016年以1850萬元從HauteLook創始人Adam Bernhard手中買下。

溫子仁是生於馬來西亞的華裔名導、製片人和編劇，原先以製作恐怖片見長，後因為從林詣彬手中接下導演筒，執導「玩命關頭」第七集(Furious 7)而成功跨足至商業片。今年更傳出「霹靂遊俠」(Knight Rider)也敲定將由溫子仁執導。