用這幾招 可增加貸款信用分數

想要更低的利率 ，高的信用分數少不了。佳信貸款 總裁劉艷秋表示，除非借得很少，否則信用和利率有很大關聯。若想拿到最好的利息，小額貸款需要740分，大額貸款至少要780分。

提高信用分數有許多方法，除了長期良好的紀錄以外，即使到了臨貸款時，也有一些快速提高的策略。劉艷秋建議民眾，在大約兩、三個月前就開始注意信用卡 的使用，不能用超過額度的30%。比如這張卡的額度是1萬元，那就最多用到3000元以下，如果不小心刷過了30%就趕快還。或主動打電話到銀行，說需要更大的額度，通常銀行都會願意增加信用卡額度，這樣一來就不容易刷超過30%。

此外信用卡也要保持每月還清，否則會給銀行留下這個人是先花錢、再還錢的印象，而且還說明錢很緊。注意這些方面可以大大改善分數，有一些案例中的申請人，甚至從630分直升至720分。

此外還有更快速提高的案例。如果民眾不小心有未還的欠款被送到催帳公司，很會影響到信用分數。劉艷秋表示，這種情況只要付清後，貸款經紀可以幫忙發「刪除信」（deletion letter）給信用公司，只要花費100多元，三天就可以取掉這個紀錄，最多也能上漲100多信用分數。

「其實貸款經紀可以幫你做的事情很多」，如果信用不好，可以請經紀給一些建議，通常都可以增加一些信用分數。在申請房貸的時候，信用分數每20分是一個階，稍微做一些補救工作，每提高20分都會獲得不同的利息，能省下不少錢。