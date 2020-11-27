拖欠房貸月供屋主數量 創新高

加州拖欠房屋貸款月供的屋主數量，比去年同期暴增六倍。(本報檔案照)

加州 拖欠房屋貸款 月供的屋主數量，比去年同期暴增六倍，已躍升至自金融大海嘯以來的最高水平。疫情 下，經濟對屋主支付能力的打擊令人擔憂。不過由於此次經濟不景氣的原因不同，政府應對措施也更大，業內人士認為不會造成太過嚴重的後果。

房貸數據公司CoreLogic對8月份「嚴重拖欠」房貸的評估追蹤調查，即針對那些有90天或更長時間的逾期還款的貸款。

加州有3.8％的房屋貸款陷入嚴重困境，而去年同期為0.6％，暴增六倍以上。南加與北加州情況大致相同。不過這也不僅是加州獨有的問題，全美是4.3％，是2014年2月以來最高。

所幸當前的拖欠付款情況，還遠不及上次抵押貸款危機所達到的兩位數水平。根據CoreLogic統計，當時內陸帝國的違約率達16％，洛杉磯-橙縣接近10％。在灣區近7％。

不過有一群無法滿足其貸方要求的房主，仍然令房市以及整體經濟擔憂。旨在控制疫情的的商業限制嚴重打擊雇主，減少了員工的工作時間，並降低工資。

但聯邦政府對當前房貸拖欠付款挑戰的應對措施，比上次經濟崩潰期間提供的有限幫助要聰明得多。今年的貸款寬容計畫遠比以前的計畫慷慨，法拍在很大程度上被各種救濟措施暫停。在大部分情況下，如今陷入困境的借款人可以將未付的款項計入房貸的尾期，無需繳納罰款，也不會影響其信用紀錄。此外，聯邦監管機構還進行了某些技術調整，以保持房貸市場以及整個房市平穩運行。

另外，美聯儲將利率降低至歷史低位，購買了超過1兆的抵押貸款來支持住房市，這一數額也大於金融大海嘯期間整個經濟的刺激計畫。

更不用說2020年借款人的財務狀況，要好於上述泡沫時代的人。如今的貸方對誰獲得貸款的審核更為嚴格。業主擁有更大的財務緩衝，幾乎沒有超過房屋價值的「溺水」貸款。此外如今房市庫存極低，若是屋主實在難以承擔，可選擇出售住房，不至於走投無路。

CoreLogic副首席經濟學家Selma Hepp認為，當前的衰退與金融大海嘯時期具有不同的因素，因此也可以預計其結果也會與上次衰退後的結果明顯不同，且不會太嚴重。她強調，現在房主擁有的產權比以前多得多，並且預計明年的房價將繼續增長。這兩個重要因素將防止嚴重的拖欠行為變成法拍危機。