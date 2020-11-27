我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普不死心 搞「殭屍訴訟」意不在勝訴？

搞錯劑量！牛津疫苗試驗有問題 要重新再來

拖欠房貸月供屋主數量 創新高

洛杉磯訊
加州拖欠房屋貸款月供的屋主數量，比去年同期暴增六倍。(本報檔案照)
加州拖欠房屋貸款月供的屋主數量，比去年同期暴增六倍。(本報檔案照)

加州拖欠房屋貸款月供的屋主數量，比去年同期暴增六倍，已躍升至自金融大海嘯以來的最高水平。疫情下，經濟對屋主支付能力的打擊令人擔憂。不過由於此次經濟不景氣的原因不同，政府應對措施也更大，業內人士認為不會造成太過嚴重的後果。

房貸數據公司CoreLogic對8月份「嚴重拖欠」房貸的評估追蹤調查，即針對那些有90天或更長時間的逾期還款的貸款。

加州有3.8％的房屋貸款陷入嚴重困境，而去年同期為0.6％，暴增六倍以上。南加與北加州情況大致相同。不過這也不僅是加州獨有的問題，全美是4.3％，是2014年2月以來最高。

所幸當前的拖欠付款情況，還遠不及上次抵押貸款危機所達到的兩位數水平。根據CoreLogic統計，當時內陸帝國的違約率達16％，洛杉磯-橙縣接近10％。在灣區近7％。

不過有一群無法滿足其貸方要求的房主，仍然令房市以及整體經濟擔憂。旨在控制疫情的的商業限制嚴重打擊雇主，減少了員工的工作時間，並降低工資。

但聯邦政府對當前房貸拖欠付款挑戰的應對措施，比上次經濟崩潰期間提供的有限幫助要聰明得多。今年的貸款寬容計畫遠比以前的計畫慷慨，法拍在很大程度上被各種救濟措施暫停。在大部分情況下，如今陷入困境的借款人可以將未付的款項計入房貸的尾期，無需繳納罰款，也不會影響其信用紀錄。此外，聯邦監管機構還進行了某些技術調整，以保持房貸市場以及整個房市平穩運行。

另外，美聯儲將利率降低至歷史低位，購買了超過1兆的抵押貸款來支持住房市，這一數額也大於金融大海嘯期間整個經濟的刺激計畫。

更不用說2020年借款人的財務狀況，要好於上述泡沫時代的人。如今的貸方對誰獲得貸款的審核更為嚴格。業主擁有更大的財務緩衝，幾乎沒有超過房屋價值的「溺水」貸款。此外如今房市庫存極低，若是屋主實在難以承擔，可選擇出售住房，不至於走投無路。

CoreLogic副首席經濟學家Selma Hepp認為，當前的衰退與金融大海嘯時期具有不同的因素，因此也可以預計其結果也會與上次衰退後的結果明顯不同，且不會太嚴重。她強調，現在房主擁有的產權比以前多得多，並且預計明年的房價將繼續增長。這兩個重要因素將防止嚴重的拖欠行為變成法拍危機。

貸款 加州 疫情

上一則

疫情下的感恩節華人怎麼過？

延伸閱讀

勃朗籲紐森 任命非裔女性接替賀錦麗

勃朗籲紐森 任命非裔女性接替賀錦麗
庫克郡法援計畫 協助面臨財務困難、迫遷居民

庫克郡法援計畫 協助面臨財務困難、迫遷居民
死囚也領… 加州受刑人詐騙疫情失業金近10億元

死囚也領… 加州受刑人詐騙疫情失業金近10億元
千萬人臨財務懸崖 威脅美復甦

千萬人臨財務懸崖 威脅美復甦
加州拖欠房貸月供的屋主數量創歷史新高

加州拖欠房貸月供的屋主數量創歷史新高
多項援助計畫逼近年底大限 千萬民眾面臨「財務懸崖」

多項援助計畫逼近年底大限 千萬民眾面臨「財務懸崖」

熱門新聞

加州州長紐森（Gavin Newsom）。（LAtimes）

州長紐森宣布加州周六起將實施強制宵禁令

2020-11-19 19:11
聖蓋博市位於Live Oak上的一間療養院，正面臨疫情爆發的衝擊。（記者謝雨珊／攝影）

新冠疫情社區擴散嚴重 華人區療養院也淪陷

2020-11-21 02:17
UCLA Samueli工程學院。（UCLA工程學院臉書）

UCLA研發出殺死存在表面的新冠病毒的方法

2020-11-23 17:38
亞洲食品超市供貨正常，並無人囤貨搶購。（記者李雪／攝影）

疫情再掀搶購潮？華人區淡定

2020-11-21 02:16
華人為了維持綠卡身分不得不來到疫情更嚴重的洛杉磯。（本報檔案照）

為了綠卡 華人新移民冒染疫風險返美

2020-11-23 02:16
台灣訂於12月1日起至明年2月28日啟動「秋冬防疫專案」，要求不論外籍人士或本國籍，不分目的均應檢附「登機時間前三日內核酸檢驗陰性報告」。（本報檔案照）

返台防疫更嚴 洛杉磯僑胞反應不同

2020-11-19 02:15

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
少女玩交友軟體謊報年齡 員警約炮「一夜兩次」下場慘

少女玩交友軟體謊報年齡 員警約炮「一夜兩次」下場慘
51歲天后全裸秀火辣身材 網友噴鼻血：無人可超越！

51歲天后全裸秀火辣身材 網友噴鼻血：無人可超越！
川普：選舉人團如投票支持白登 我就交出政權離開白宮

川普：選舉人團如投票支持白登 我就交出政權離開白宮

詭！菲男為救狗不幸溺斃 圍觀民眾竟拍到「靈魂」浮出

詭！菲男為救狗不幸溺斃 圍觀民眾竟拍到「靈魂」浮出
美疫情失控感恩節照樣趴趴走 他國傻眼

美疫情失控感恩節照樣趴趴走 他國傻眼