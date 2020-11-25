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疫情未歇 黑五銷售量遇冷

記者鄭敖天／洛杉磯報導
受疫情影響，2020年的黑色星期五可能不如往年熱鬧。（Unsplash）
受疫情影響，2020年的黑色星期五可能不如往年熱鬧。（Unsplash）

感恩節後的「黑色星期五」（Black Friday）是美國傳統的購物節日。在疫情影響下，2020年可能不如往年熱鬧。個人理財網站Wallethub報告顯示，儘管有大量居民選擇以網上購物代替出門購物，有40%的消費者依然表示在2020年「黑色星期五」的花費會少於往年。Wallethub建議居民在購物時多使用信用卡，以獲得信用卡公司的積分返現。

Wallethub的理財專家表示，疫情下多數門店不會開門，多達77%消費者選擇在線購物，替代出門購物。新冠病毒帶來的經濟滑坡，也會導致三分之一的消費者，不再購買感恩節禮物以節約開銷。這對期待在感恩節大採購中起死回生的許多零售業主，不是好消息。

Wallethub認為，最為熱銷的產品會是電子產品、大型家具以及電玩遊戲。此外，電影、書籍和音樂唱片，也是今年降價最多的商品。

在購物策略上，Wallethub表示，根據市場調查，JCPenny、Macy’s和Kohl’s將是「黑色星期五」中降價幅度最高的連鎖零售店，平均降價幅度會達52%。與亞馬遜提供的在線購物相比，僅有11%的線下零售商的貨品價格會高於亞馬遜。在禮品卡市場上，星巴克、Target和Fandango的禮品卡，在市場上最為搶手。

Wallethub建議多使用信用卡購物，因為絕大多數信用卡公司都不會向用戶收取年費，也因為美國信用卡公司往往會為用戶第一筆購買提供可觀的優惠退款。還有信用卡公司為用戶提供完善的退款和貨品更換服務。根據Wallethub的數據，2020年最為節省的信用卡分別為Capital One的 Savor® Cash Rewards Credit Card ，Citi Bank的Double Cash Card – 18 month BT offer，和American Express的Blue Cash Everyday® Card。

信用卡 黑色星期五 美國

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