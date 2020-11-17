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聖瑪利諾華裔屋主 住商混合建案遭否決

記者李雪／綜合報導
聖瑪利諾市華裔業主計畫建造一棟綜合用的小樓，一樓有小工作室和小商店。（市府網站）
聖瑪利諾市華裔業主計畫建造一棟綜合用的小樓，一樓有小工作室和小商店。（市府網站）

聖瑪利諾市計畫委員會近日拒絕一處在Mission街上的建案申請，該華裔屋主計畫將此獨棟屋，拆除後重建為綜合用途建築。但由於州府近日敲定的強制增建平價住宅配額，讓華裔屋主和律師以此作為論據再次提案，而這樁建案的討論，可能會成為未來建案的參考。

加州為了解決住房短缺危機，推出「區域住房需求分配」（RHNA），強制所有城市規畫建設一定比例的平價屋。近來敲定的計畫中，南加各市被分配到了超多的建房任務，聖瑪利諾市竟也被告知要增加398套住房，目前許多城市都在上訴中。

這處建案的代表律師Richard McDonald趁機提及該令，並表示將會對市府的決定上訴。按照屋主提出的規畫，這棟位於Mission街2400號段的房屋，將被改造為一座兩層高的7118平方呎的西班牙風格建築，其中90％以上用於住宅。一層則有一個638平呎工作室單元，以及橫跨第一層和第二層的5934平呎的寬敞居所，剩下的546平呎還將內嵌一個小商店。

該市在Mission和杭廷頓大道沿商業區以外的區域，都是嚴格的單一住宅地目，而委員會認為新提案根本像是一棟兩層樓的「公寓樓」。不過事實上，該屋正好位於Mission街商區的邊緣，該屋的旁邊和對面，都是商業房屋。

州府的「區域住房需求分配」，對於如聖瑪利諾這樣土地使用限制嚴格的城市，猶如強加州府意願。基本上除非這個項目對公共衛生或安全造成「特定的不利影響」，否則城市可能很難拒絕符合總體規畫和分區標準的項目。而正好聖市總體規畫並沒有提及混合用途建築。

規畫委員會對華裔屋主米平（Justin Ping Mi，音譯）的印象似乎並不好，委員會的副主席Shelley Boyle表示，米平的律師先發制人地給她寄了一封信，在她看來信中充滿法律威脅，令她感到反感。她甚至表示米平打算「愚弄」市府。

擬改建房屋（左）旁邊就有一棟商業房屋（右）。（谷歌地圖）
擬改建房屋（左）旁邊就有一棟商業房屋（右）。（谷歌地圖）

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