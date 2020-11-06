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比佛利山莊園15倍賣價求售

編譯組／綜合報導
該豪宅是西蒙斯於1986年，以134萬元購得。 (Christopher Amitrano)
該豪宅是西蒙斯於1986年，以134萬元購得。 (Christopher Amitrano)

定居比佛利山35年後，搖滾樂團KISS成員西蒙斯（Gene Simmons），近期將其位於班尼迪克峡谷（Benedict Canyon），充滿便利設施的豪宅，以2200萬元上市。紀錄顯示，他於1986年，以134萬元購得這座豪宅。如今掛牌價格，翻了超過15倍。

這是這位搖滾明星，今年在南加州第二次掛牌上市。整個夏天，他以220萬元的價格，將自己位於Laurel峽谷（Laurel Canyon）的山坡住宅掛牌出售。

到目前為止，這棟以1萬6000平方呎為主屋的比佛利山莊莊園，給人留下深刻印象，高端設施覆蓋整個莊園大部分，包括一個60呎，擁有長滑梯的泳池，一個網球場，和可停放35輛車的停車場。

一條綠樹成蔭的車道，蜿蜒進入主屋，一個40呎的門廳，營造莊園的雄偉。寬敞的客廳，因三層樓高的窗戶顯得明亮，其他還有中島廚房，格子天花板裝飾，凸顯起居間華麗。整個房屋有七間臥室，分佈於整個平面圖上，大部分房間都有一個可俯瞰莊園景觀的陽台。

現年71歲的西蒙斯來自以色列，1970年初與他人共同創立 KISS，擔任主唱與貝斯手。

該豪宅有60呎長的游泳池。 (Christopher Amitrano)
該豪宅有60呎長的游泳池。 (Christopher Amitrano)
KISS合唱團主唱西蒙斯，將位於比佛利山的豪宅，以2200萬元掛牌上市。 (C...
KISS合唱團主唱西蒙斯，將位於比佛利山的豪宅，以2200萬元掛牌上市。 (Christopher Amitrano)
裝飾精美的天花版，使起居室更顯豪華。 (Christopher Amitran...
裝飾精美的天花版，使起居室更顯豪華。 (Christopher Amitrano)

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