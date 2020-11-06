疫期房源好搶手 賣家容易售出好價錢

疫情期間也是賣房的好機會，圖為洛杉磯市一處上市求售的公寓。(Zillow網站)

自年初爆發新冠疫情 以來掀起失業潮，政府即時推出一系列援助措施，遏阻大量拋售或無法付清房貸被銀行收回法拍，穩住了房地場市場。另方面，許多賣家害怕與人過多接觸而感染病毒，導致目前房源庫存見底，供不應求。因此房產經紀認為，其實現在是賣房好時機。

加州 地產局日前公布最新9月價格與銷售數據顯示，售價和銷量與去年同期相比均上漲。雖然年初新冠疫情衝擊房地產市場，交易大幅下降，但從6月開始市場回溫，整個暑期房市火熱，很多房子一上市就受關注，甚至拿到幾十個出價購買意向（offer）。

地產經紀阮秉森表示，目前市場上掛牌出售的房子，只要價格合理都比較搶手，若是多個買家看中還會加價，最終交易價格令賣家出乎意料。可是疫情導致很多賣家現在不願意賣房，因為與人接觸會增加感染風險，除非賣家迫不得已一定要賣房。

價格超乎賣家預期

但阮秉森指出，從市場角度分析，如有意賣房，現在放到市場上沒有問題。尤其是中低價位漲幅明顯，對賣家來說可以賣個不錯的價格。

地產經紀Linda黃表示，她的確看到一些在疫情期間，成交價格高於賣家預期的房子。今年3月初她曾帶過客人看了一套在內陸帝國蒙特克萊爾（Montclair）1300多平方呎、三房結構康斗（Condo）。這套房子2月底上市開價33萬元，由於房子老舊，很多地方需要修補，看房的買家都覺得價格偏高。

可是3月中下旬疫情爆發後，買家看房有諸多不便，房產交易受阻，這個康斗售價降到31萬9000元，賣家經紀還表示，賣方願意再降1萬元作為裝修補貼，因此最終交易價格可能是30萬9000元。即便這樣許多買家仍看不上，以為再過段時間可以撿便宜。

但人算不如天算，這棟康斗從4月底開始一再加價，最後在6月以33萬8000元售出，好過賣家的預期。Linda表示，從夏天開始房市慢慢回溫，市場上的房子供不應求，加上利率在歷史低位，許多剛需買家不願錯過，甚至願意在能力範圍內加價買房。Linda表示，聖蓋博 谷華人區就更不用說，常常客人猶豫時候就被他人先下手為強。因此如果賣家不怕麻煩想賣個好價格，現在不失為一個好時機。