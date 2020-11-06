我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白登將追平喬治亞州 只落後川普2000票

川普再控舞弊 白登推文反擊：人民不會被噤聲

疫期房源好搶手 賣家容易售出好價錢

記者王全秀子／洛杉磯報導
疫情期間也是賣房的好機會，圖為洛杉磯市一處上市求售的公寓。(Zillow網站)
疫情期間也是賣房的好機會，圖為洛杉磯市一處上市求售的公寓。(Zillow網站)

自年初爆發新冠疫情以來掀起失業潮，政府即時推出一系列援助措施，遏阻大量拋售或無法付清房貸被銀行收回法拍，穩住了房地場市場。另方面，許多賣家害怕與人過多接觸而感染病毒，導致目前房源庫存見底，供不應求。因此房產經紀認為，其實現在是賣房好時機。

加州地產局日前公布最新9月價格與銷售數據顯示，售價和銷量與去年同期相比均上漲。雖然年初新冠疫情衝擊房地產市場，交易大幅下降，但從6月開始市場回溫，整個暑期房市火熱，很多房子一上市就受關注，甚至拿到幾十個出價購買意向（offer）。

地產經紀阮秉森表示，目前市場上掛牌出售的房子，只要價格合理都比較搶手，若是多個買家看中還會加價，最終交易價格令賣家出乎意料。可是疫情導致很多賣家現在不願意賣房，因為與人接觸會增加感染風險，除非賣家迫不得已一定要賣房。

價格超乎賣家預期

但阮秉森指出，從市場角度分析，如有意賣房，現在放到市場上沒有問題。尤其是中低價位漲幅明顯，對賣家來說可以賣個不錯的價格。

地產經紀Linda黃表示，她的確看到一些在疫情期間，成交價格高於賣家預期的房子。今年3月初她曾帶過客人看了一套在內陸帝國蒙特克萊爾（Montclair）1300多平方呎、三房結構康斗（Condo）。這套房子2月底上市開價33萬元，由於房子老舊，很多地方需要修補，看房的買家都覺得價格偏高。

可是3月中下旬疫情爆發後，買家看房有諸多不便，房產交易受阻，這個康斗售價降到31萬9000元，賣家經紀還表示，賣方願意再降1萬元作為裝修補貼，因此最終交易價格可能是30萬9000元。即便這樣許多買家仍看不上，以為再過段時間可以撿便宜。

但人算不如天算，這棟康斗從4月底開始一再加價，最後在6月以33萬8000元售出，好過賣家的預期。Linda表示，從夏天開始房市慢慢回溫，市場上的房子供不應求，加上利率在歷史低位，許多剛需買家不願錯過，甚至願意在能力範圍內加價買房。Linda表示，聖蓋博谷華人區就更不用說，常常客人猶豫時候就被他人先下手為強。因此如果賣家不怕麻煩想賣個好價格，現在不失為一個好時機。

編輯推薦

疫情 加州 聖蓋博

上一則

比佛利山莊園15倍賣價求售

下一則

橙縣候選人自設「選票處」 檢方追查

延伸閱讀

紐曼55.5%得票率 暫領先張玲齡

紐曼55.5%得票率 暫領先張玲齡
復工的故事／線上3D看房極佳體驗 房市疫下尋得轉機

復工的故事／線上3D看房極佳體驗 房市疫下尋得轉機
疫情下屋主不肯賣 南加一房難求

疫情下屋主不肯賣 南加一房難求
法拉盛共有公寓房源飆增7倍 報價漲8%

法拉盛共有公寓房源飆增7倍 報價漲8%
荒廢6年升值6個億！杭州爛尾樓7.84億人民幣成交

荒廢6年升值6個億！杭州爛尾樓7.84億人民幣成交
「市府只保護房客」華府房東喊苦 有人考慮賣房

「市府只保護房客」華府房東喊苦 有人考慮賣房

熱門新聞

洛杉磯世界日報／製圖

直播開票／美國大選戰況 實時評論共同見證

2020-11-03 22:31
Andrea Dorothy Chan Reyes被指控兩項重罪。（惠提爾警察局圖片）

撞死人外逃3年 華女由澳引渡回美

2020-10-30 03:22
CDC提供了明確的安全指導原則，可以讓超市買菜保持盡可能安全。（記者李雪／攝影）

隨疫情反撲 CDC稱超市購物染疫主因仍是這件事

2020-11-01 15:49
誰將成為美國下一任總統？美國股票市場似已給出答案。（美聯社）

誰是美國下屆總統？股市標普似已給出答案？

2020-11-01 20:17
有人直接包機回中國。（檔案圖）

中國入境新規雙卡關 僑民心寒

2020-10-31 03:25
華裔遊民Sang D Yang被好心人送回家。（John Hwang臉書）

他們不遠千里送華裔遊民回家 網友：怎能不淚流滿面！

2020-10-30 20:24

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
大選開票／白登擴大內華達優勢 川普喬州賓州優勢變弱

大選開票／白登擴大內華達優勢 川普喬州賓州優勢變弱
法律戰連2敗！川普想連任只剩一條路

法律戰連2敗！川普想連任只剩一條路
1張圖看大選：川普、白登 誰能拿下270選舉人票

1張圖看大選：川普、白登 誰能拿下270選舉人票
要求停止計票 川普推文：法律挑戰所有白登領先的搖擺州

要求停止計票 川普推文：法律挑戰所有白登領先的搖擺州
喬治亞州快要翻盤？白登僅差川普1.8萬票

喬治亞州快要翻盤？白登僅差川普1.8萬票