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房屋庫存太少 買家湧向新建案

記者李雪／洛杉磯報導
疫情下，較少屋主願意在當下把房屋掛牌上市，庫存達到歷史低點。圖為阿罕布拉市一處上市公寓。(Zilow網站)
疫情下，較少屋主願意在當下把房屋掛牌上市，庫存達到歷史低點。圖為阿罕布拉市一處上市公寓。(Zilow網站)

在低利率的推動下，房市湧現出大量買家，但又因疫情影響，較少屋主願意在當下把房屋掛牌上市，庫存達到歷史低點。不少買家因此湧向新開發的樓盤，造成全國的新建案銷量都大幅上漲。而新樓盤的建造速度，因受限於建材、勞力的短缺，也同樣供不應求。

據華盛頓郵報引述人口普查局的數據，5月份新建房屋的銷售同比增長近13％，該月的增長率是十年來最高。報導指出，由於現有待售房屋的供應有限，因此一些購房者湧向了新建樓盤，一些購房者認為，與此前被居住過的二手房屋不同，新樓盤傳播新冠病毒相關的風險較小，並且更具可定制性。

報導引述新屋數據和諮詢公司Meyers Research的首席經濟學家Ali Wolf表示，今年售屋庫存處於歷史低點，「因此建商一直在左右市場份額，5月出售房屋的水平創下紀錄」。

但這種積極的動態可能無法緩解庫存的整體短缺。多年來，建商一直在竭力建造房屋，但其速度仍難以滿足需求，Wolf表示，其中許多建商已經售出了2020年的所有存貨。人口普查局的數據顯示，5月份的大部分成交都是針對在建房屋。於此同時，5月的新許可證和房屋開工量仍比去年同期滯後，這或許能反映出建商在填補建築工人和獲取建材方面相當困難。

建造速度滯後，也拉慢了新屋銷量。路透報導，9月的新屋銷售相比8月下降了3.5％，不過仍比去年增長32.1％。 報導指出，新房銷售是在簽訂合同時計算的，因此是較領先的指標，所以9月份的月度下降可能預示未來近期的勢頭將會放緩。報導認為，雖然房屋建商的信心處於歷史最高水平，但土地、勞動力、木材和其他主要建築材料的短缺正在延長建造時間。

土地資源的緊缺也的確影響到新樓盤的開發，尤其在已經較為密集的地區。最近剛幫客戶一口氣購買了兩間新建房屋的地產經紀章禮定就表示，其中一套唯一亞凱迪亞市的「Lennar at The 8Eighty」小區，是美國建商Lennar Homes所建的80戶全新計畫。該建商在阿罕布拉的「Lennar at Woodhaven」也是大型小區。聖蓋博谷華人區只有這兩個大型項目，一般的新建案只有幾戶，很難找到大塊土地新建住宅。

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