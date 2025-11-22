爭睹最新科技 洛杉磯車展湧人潮

我的頻道

記者金維多、朱敏梓、劉子為／洛杉磯報導
媒體日當天匯聚全球媒體與業界行家，現場氣氛熱鬧非凡。（世說新聞團隊／攝影）
媒體日當天匯聚全球媒體與業界行家，現場氣氛熱鬧非凡。（世說新聞團隊／攝影）

2025年洛杉磯車展（LA Auto Show）21日在洛杉磯會議中心（Los Angeles Convention Center）拉開帷幕，將持續展出至11月30日。作為全球歷史最悠久車展之一，今年規模進一步擴大，以「未來在路上」（The Future In Motion）為主題，融合最新汽車科技、南加州文化與多元試駕體驗，首日便吸引大量車迷與家庭進場，場面熱鬧非凡。

影音來源：世說新聞團隊製作

根據Daily Breeze報導，在車展向公眾開放首日，許多民眾一早就在會展中心外排隊，希望搶先一睹各大品牌的新車陣容。展場內，觀眾穿梭各大攤位，不少人入座體驗車室空間、播放音響、細看品牌內裝，並與車商代表交流、蒐集紀念品；一旁的經典跑車與賽車展區，更成為拍照焦點。

亮點連發 記者試駕體驗優

世說新聞團隊受邀於開幕前的媒體日搶先體驗。今年車展橫跨十大展區，從創新民用車、豪華跑車、硬派越野車、實用房車，到尖端電動車一應俱全。多家車廠在現場揭幕新車與概念車，有主打家庭出遊的巴士造型車款、外型剽悍的越野系列、強調續航的電動車型，也有科技感十足的無人駕駛概念車，亮點連發。

每年最受期待的試駕活動，今年依舊熱度不減。戶外與室內均設試駕車道，還有專為越野車打造的特殊賽道，讓民眾能實際感受操控性能。

每年最受期待的試駕活動今年依舊熱度不減，世說新聞團隊也親自試駕Lucid最新推出...
每年最受期待的試駕活動今年依舊熱度不減，世說新聞團隊也親自試駕Lucid最新推出的2026款Gravity Touring。（世說新聞團隊／攝影）

世說新聞團隊試駕Lucid最新推出的2026款Gravity Touring。在排隊與登記後即可在專員陪同下上路。這款大型電動SUV起步價約8萬美元，續航約337英里，三排座椅空間寬敞，彷彿可以移動的客廳；全景天窗讓車室通透明亮，大尺寸中控螢幕與簡潔介面提升整體未來感。試駕時加速平順、車室安靜。

「Hall of SPARQ」展廳內陳列從超跑到F1賽車，亦有電影與電玩作品中的...
「Hall of SPARQ」展廳內陳列從超跑到F1賽車，亦有電影與電玩作品中的「英雄車款」。圖為許多明星都收藏的McLaren P1。（世說新聞團隊／攝影）

今年亮點展區之一「Hall of SPARQ」，以沉浸式方式呈現南加州多元汽車文化。展廳內陳列從超跑到F1賽車，亦有電影與電玩作品中的「英雄車款」。F1等級的McLaren MCL系列直接展示底盤與空力設計，「玩命關頭」影迷熟悉的Dominic Toretto經典1970 Dodge Charger亦在現場亮相；Lamborghini Revuelto、Porsche 911 GT3 RS等超跑，則吸引眾多車迷駐足欣賞。

Showcase Hall區 車迷流連忘返

另一個人氣展區「Showcase Hall」則匯集改裝精品、肌肉車、低底盤車、稀有超跑與豪華旗艦車。1964 Shelby Roadster、Porsche 996 Turbo、Lamborghini Huracán STO等經典車型皆能近距離欣賞，宛如走進現實版「夢幻車庫」，讓車迷流連忘返。

2025年洛杉磯車展於21日拉開帷幕。圖為吸引眾人參觀的「Showcase Ha...
2025年洛杉磯車展於21日拉開帷幕。圖為吸引眾人參觀的「Showcase Hall」展區，匯集改裝精品、肌肉車、低底盤車、稀有超跑與豪華旗艦車。（世說新聞團隊／攝影）

各大車商今年也在展位設計上投入更多創意。有的以鮮明色彩標示鋼結構，凸顯車身安全性；有的運用人工智慧的鏡頭，打造沉浸式越野體驗，讓觀眾彷彿置身真實地形；另一側則展示貼滿癌症兒童手掌印的公益車身，傳遞溫暖與支持。同時也能看到為迎接明年世界盃打造的互動遊戲裝置，以及多款限定周邊與個性化選配展示，處處呈現車商對汽車文化與創意的重視。

多家車廠在現場揭幕新車與概念車。（主辦方提供）
多家車廠在現場揭幕新車與概念車。（主辦方提供）

展場亦設置美食區與家庭友善空間，適合大小同遊。今年門票仍維持親民價格，成人25美元起，6歲以下兒童免費；另有家庭套票，目前售票熱烈。正值感恩節假期，是車迷與家庭走訪的最佳時機。

現場設置多種互動遊戲，比如為迎接明年世界盃打造的互動遊戲。（世說新聞團隊／攝影）
現場設置多種互動遊戲，比如為迎接明年世界盃打造的互動遊戲。（世說新聞團隊／攝影）

展場也有美食區與家庭友善空間，適合大小同遊。（世說新聞團隊／攝影）
展場也有美食區與家庭友善空間，適合大小同遊。（世說新聞團隊／攝影）

售票通道：https://www.eventim.com/campaign/la-auto-show?utm_source=worldjournal&utm_medium=digital&utm_campaign=laaswj。

展覽地點：洛杉磯會議中心 (Los Angeles Convention Center) 1201 S Figueroa St., Los Angeles, CA。

超跑 洛杉磯 加州

MLB／山本由伸捧金盃裝睡 朗希「67」迷因回應史奈爾提問

MLB／山本由伸捧金盃裝睡 朗希「67」迷因回應史奈爾提問

