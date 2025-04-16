巴沙迪那展示屋融入東方元素 華裔注入新活力

「Bauer Estate & Gardens」是歷屆規模最大的展示屋之一。（巴沙迪那展示屋官方）

作為全美最具盛名的「翻新豪宅展」之一，今年的巴沙迪那展示屋（Pasadena Showcase House）20日起向公眾開放。擁有近百年歷史、由著名建築師打造的「Bauer Estate & Gardens」，榮登第60屆「巴沙迪那展示屋」，成為歷屆規模最大的展示屋之一。包括華裔 在內的25位洛杉磯地區的頂尖室內與景觀設計師共同改造，在保留歷史底蘊基礎上融合前沿流行設計趨勢，為住宅注入新活力。展示屋還有諸多東方元素，十分吸睛。

視頻來源：記者朱敏梓製作

古典與現代完美融合

這棟華麗的莊園坐落於5英畝綠意盎然、幽靜宜人的土地上，佔地超過1萬5000平方呎的壯麗莊園，主屋內共有18個房間、4個臥室套房。房間功能多樣，包括充滿藝術氣息的花園工作室、英式風情早餐房、內設藏酒室的男士書房、粉色夢幻的手袋房等。

本屆展示屋中，以藍色、粉色和綠色為主色調的房間，融入設計師獨特巧思，將典雅的古典空間和現代設計元素完美融合。一踏入「Bauer Estate & Gardens」，便能見到義大利 風情的古典噴泉和花園，室內更是歐式風格的典範，包括維多利亞時期的復古衛浴、藍色花紋的英式餐桌和壁櫥，還有隨時可見的各式古董。主屋設計師Alex Azot介紹，主臥室中的家具和擺件，50%是來自世界各地的古董。在室內，設計師們精心挑選多件藝術作品，還有藝術家手繪的花卉圖案，例如次臥套房牆上的花卉圖案，由當地藝術家花費幾周時間手工繪製而成。

此次展示屋中，設計師還受亞洲文化啟發，房屋內隨處可見東方元素，十分吸睛，例如走廊盡頭擺放的寶塔、入門處與噴泉旁的佛像、主臥的中式屏風等。設計師們還特別打造一處禪意花園「Zen Garden」，並在其中添加陰陽太極八卦圖案的草坪。

主臥室中的中式屏風十分吸睛。（記者朱敏梓/攝影） 歐式風情的典雅餐廳。（記者朱敏梓/攝影） 展示屋的早餐角。（記者朱敏梓/攝影） 擺滿古董的男士書房。（記者朱敏梓/攝影） 展示屋的客廳。（記者朱敏梓/攝影）

禪意花園中的陰陽太極圖案。（記者朱敏梓/攝影）

華裔賦予花園生命節奏

在本次巴沙迪那展示屋中，有兩位亞裔設計師參與設計。華裔設計師陳迦明（Chia-Ming Ro）是第三次參與巴沙迪那展示屋，負責前後兩處花園設計，她設計的前花園「Bauer-Pater-Potager」以加州 首批女性景觀設計師之一的Catherine Bashford設計的歷史花園為基礎，並融合現代設計風格，呈現季節變換中的不同美態。她解釋，花園會隨時間和季節的變化而不同，毛地黃目前正值盛開，但數周後，將由藍鼠尾草接棒。花園中的每一種植物，都如同接力賽般輪番登場，展現生命的節奏。 華裔設計師陳迦明和她打造的前花園。（記者朱敏梓/攝影）

另一位華裔設計師Beatrice Rose則負責設計「花園工作室」（Garden Studio）。該工作室的靈感來自戶外花園，也是房屋的藝術創作空間。工作室內擺滿來自各地的藝術作品和古董，充滿自然與藝術氛圍。

「巴沙迪那展示屋」每年吸引超過3萬名參觀者，是全美最具盛名的設計展覽之一，該活動對藝術與音樂教育作出重要貢獻，自創辦以來已募集超過2600萬美元的資金。