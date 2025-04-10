美軍3人4天清51卡車野火廢墟 華人受災戶開眼界

一名機械師和兩位配合人員，四天清理廢墟垃圾裝滿51輛卡車。（胡其鳴提供）

寶馬山野火廢墟清理工程順利推進，華人 受災戶在美軍工程兵和合同工程隊的幫助下，四天將廢墟清理乾淨，進入重建階段。

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來自中國的電影人胡其鳴Jimmy和太太Tracy位寶馬山的美麗家園，在今年1月7日的大火中夷為平地，經過三個月的煎熬和等待，廢墟終於離開視野，一片平整土地等待重建美麗家園。

「整個過程雖然只有短短四天，但見證美國工程兵的嚴謹和責任感」，胡其鳴表示，美軍工程部隊的工作效率讓人吃驚。

四天51大卡車垃圾，三人操作

「兩個整天，兩個半天，前後四天，他們運走了51車的倒塌物，其中破敗的水泥垃圾就28車」，胡其鳴說，如此龐大清除工程，現場只有三個人。其中一名機械師操作兩台大型機械，一台巨大挖掘機負責挖掘和搬運垃圾，另一台打鑽挖掘機負責深度清理，另外兩名工作人員配合機師工作。

在整個廢墟清理過程中，美軍工程兵部門在受災戶家門口臨時設立小帳篷，一人來自美軍部隊的合同單位，負責記錄哪個卡車何時進入，何時出來，裝運什麼東西；另一人則來自美軍工程部隊的行政部門，負責現場監工。此外還有一名美軍工程兵移動指揮官和一名總指揮，每天兩次和不定時檢查和抽查工作進展和操作品質。

美軍工程兵的大型挖掘機在寶馬山野火災區幫助華人受災戶清理廢墟。（胡其鳴提供） 工作人員現場噴水避免塵土飛揚。（胡其鳴提供）

胡其鳴表示，四天清除工程，現場都有大型灑水車和加油車從旁協助，避免塵土飛揚，同時保證挖掘機隨時有油工作，不用離開現場。整個工程寥寥幾人，但高效，有條不紊，非常開眼界。

連續一個多月每天工作12小時，報酬高

現場有工程人員告訴胡其鳴，已40多天沒有休息，每天12個小時，最多的一天，清除43車廢墟垃圾。胡其鳴說，他連續四天看他們工作，機械師幾乎不休息；即便休息，也都是短暫幾分鐘抽根菸喘口氣，接著又幹。他好奇詢問工作人員是否報酬挺好？得到肯定回答。

「即便這樣，他們那樣辛苦為我們清理廢墟，也令我們很感動」，胡其鳴說，工程人員不但幫忙清理廢墟，還幫他找回一些珍貴物品，比如他的多套高爾夫球桿都在大火中毀壞，沒想到竟然在廢墟中挖到他最喜歡的一個球桿頭。他和太太每天為工作人員買來咖啡和甜圈圈，也讓工程人員感動。

此次幫助寶馬山清理廢墟的美軍工程兵來自五湖四海，有亞利桑納、愛荷華，還有遠自東岸的。工程人員表示，美軍工程兵的管理非常嚴格，因為很多工程外包，所以管理多了層次。美軍工程部隊的外包工程一度實行按件計酬，曾導致偷奸耍滑事件發生，比如少裝多算等。現在管理嚴格，而且是多重管理和監督，很難偷工。

重建家園，問題和挑戰多

廢墟清理乾淨，馬上可以重建。不過胡其鳴說，很多事情依然面臨挑戰。

他表示，按規定，此次受災戶重建住宅可以加建10%面積，受災戶重建房屋不受加州 新建房屋須使用新能源的限制，可以保留天然氣出入口。

胡其鳴表示，他們本來樂觀估計，新房子一年就能建起來，但現在看困難重重。一是建材物料價格大幅度上漲，此次洛杉磯 的受災戶在兩萬家以上，供不應求的建材進一步推高漲價幅度；原來估計每平方呎500至600美元，現在已近1000美元。此外，現在根本請不到建築工程人員。

他表示，此次受災，感受到政府和愛心人士的關愛和幫助，他和太太3月就填了表格，選擇聘請美軍工程兵幫忙清除廢墟。他解釋，政府的服務相當人性化，災民可選擇美軍工程兵幫忙，廢墟清除和搬離費用全免，可以要求清楚包括地基在內的全部火毀物品，也可選擇只清除地面上的倒塌物，保留地基。

災民也可以自掏腰包請私人工程隊清理廢墟。胡其鳴Jimmy胡說，考慮火災後地基可能不牢固，選擇地表、地基全部清除，未來重建成本，也可能因此增加。