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「砰」一聲窗戶現大洞 南加華人客廳驚魂

記者邵敏／洛杉磯即時報導
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華人一家坐在窗邊聊天，窗玻璃被砸一個大洞。（受訪者王先生提供）
華人一家坐在窗邊聊天，窗玻璃被砸一個大洞。（受訪者王先生提供）

洛杉磯縣亞凱迪亞市（Arcadia）華人移民家庭，最近遭遇恐怖一幕。事發當晚，一家四口人、包括兩個年幼的孩子，正坐在客廳的窗邊聊天，突然聽到「砰」一聲巨響，男主人第一反應是槍擊，隨後發現家裡滿地碎玻璃。

（視頻來源：受訪者提供／記者邵敏後製）

事情發生在三月中旬晚上8時左右，王先生一家四口坐在客廳閒聊，突然聽到很大聲的爆炸，「我以為是槍擊案，或者什麼東西爆炸。」當事人很快發現身後的窗玻璃出現一個大洞，「有人在打黑槍？窗上有排球這麼大的洞，地上全是玻璃碎片，我當時很害怕，但並沒有在家里找到子彈孔。」

幸運的是，雖然玻璃窗破碎，但裡面一層紗窗未破，王先生和家人沒有受傷，「玻璃窗就在身後，沒有這層紗窗我們很可能就受傷了，如果尖銳的碎玻璃砸到孩子眼睛，後果不堪想像。我們搬到美國後，從來沒有遇到這樣的事情。」

這戶華人新移民家庭，夫妻倆從事科研工作，兩個年幼的孩子讀小學，一家四口人就住在亞市Holly Avenue小學附近的公寓樓里。案發小區還住著其他三四戶華人家庭，他們的孩子都在這所學校讀書。當晚事發突然，王先生趕緊聯繫公寓經理。他表示，在這里工作十多年，從未出現過類似事件。但經理很快在灌木叢中找到一塊雞蛋大小的裝飾性鵝卵石，並懷疑有人用這塊石頭砸玻璃窗。

公寓大樓外的監控視頻顯示，當晚8時03分，馬路對面有四五人走過。因為現場光線暗淡，需仔細盯著監控畫面才能發現，這些人在某個路段突然停下來商量什麼，其中一人就跑到王先生家樓下。此時，監控視頻隱約傳來「砰」一聲，畫面中那個人隨後轉身撒腿就跑，其他幾名同夥也飛快逃離現場。監控畫面不夠清晰，無法分辨嫌疑人的體貌特徵等細節。

從現場位置來看，玻璃窗被砸的二樓房間，恰好有一棵大樹遮擋，如果不是特意瞄準，很難砸到。事發後，王先生曾猶豫要不要報警，「我不確定這樣的事算大還是小，因為我們沒有遭受人身傷害，財物損失也不大，但內心真的非常恐懼。對方專門針對客廳這個位置扔石頭，當時可能看到我們一家人的影子，這種行為太惡劣。」為提醒周圍鄰居注意類似事件，王先生最後還是決定報案。

亞市警方到達現場調查案情，警官指出，附近地區最近發生幾起BB槍打車窗案件，嫌疑人指向一群年輕人惡作劇。警察分析，這起砸居家玻璃窗案件，也可能是同一幫人所為，並表示會加強周邊地區的警力巡邏。

王先生的案件引起亞市議員關注，他們特意聯繫當事人詢問相關情況，並提醒注意安全、遇事及時報警。但這名華人至今驚魂未定，「我們住的地方離小學特別近，亞凱迪亞也一直是個很安全的好區，現在親身經歷這種事情，確實挺害怕，不知道為什麼社區會突然出現這種情況。」

玻璃窗被砸的二樓房間有棵大樹遮擋，如果不特意瞄準方向，很難砸到窗。（受訪者王先生...
玻璃窗被砸的二樓房間有棵大樹遮擋，如果不特意瞄準方向，很難砸到窗。（受訪者王先生提供）
住家窗戶被砸，滿地碎玻璃。（受訪者王先生提供）
住家窗戶被砸，滿地碎玻璃。（受訪者王先生提供）

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